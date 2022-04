A comuna da Cidade do Luxemburgo apresentou esta semana a iniciativa "Cup2Go".

Ação de sensibilização

“Cup2Go”. Cidade do Luxemburgo promove uso de copos reutilizáveis

Henrique DE BURGO A comuna da Cidade do Luxemburgo apresentou esta semana a iniciativa "Cup2Go", que visa incentivar o uso de copos reutilizáveis na restauração para lutar contra o lixo.

A autarquia da capital refere em comunicado que esta ação de sensibilização é um pequeno gesto que reduz a produção de resíduos, sobretudo copos descartáveis para bebidas quentes.



Para reduzir este tipo de lixo, a comuna apela às pessoas que tragam o seu próprio copo reutilizável, que pode ser utilizado em cerca de cinquenta estabelecimentos de bebidas quentes para 'take away' na capital.

Como vantagem, as lojas marcadas com autocolantes "Cup2Go" na vitrina (mapa das lojas em cup2go.vdl.lu) oferecem aos clientes com copo reutilizável um desconto na compra de uma bebida quente, carimbos no cartão de cliente ou alguns produtos de pastelaria.

Para marcar o lançamento desta ação, a Cidade de Luxemburgo vai sortear, entre os residentes da capital, 2.500 copos térmicos com tampa criados para a ocasião (informações na revista da capital City).

Os estabelecimentos que pretendam aderir à iniciativa podem contactar os serviços da capital ou registar-se em cup2go.vdl.lu.

