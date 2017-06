A fadista portuguesa Kátia Guerreiro vai atuar no próximo sábado (24) na Catedral do Luxemburgo. O concerto, marcado para as 21:00, assinala a despedida da imagem de Nossa Senhora de Fátima, que no domingo regressa a Portugal.

A fadista de renome internacional apresenta o seu mais recente álbum «Até ao fim» e deverá interpretar vários fados de cariz mariano, num espetáculo que durará cerca de uma hora.



No domingo, o arcebispo do Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich, vai presidir à “Procissão do Adeus”. A procissão vai sair, às 16:00, da Igreja do Sacré-Cœur, na cidade do Luxemburgo, em direção à Catedral, onde, pelas 17:00, será celebrada uma missa.

A imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, vinda de Portugal, está no Luxemburgo desde o passado dia 22 de maio, no âmbito do cinquentenário da peregrinação dos portugueses a Wiltz. A efeméride coincidiu com o centenário das aparições na Cova da Iria.

Foto: Lex Kleren

Périplo da imagem pelo país

A imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, que pela segunda vez está no Grão-Ducado, fez um longo périplo pelo país. Depois de Wiltz, a imagem passou por Wilwerdange, Mersch, Bissen, Larochette, Medernach, Ernzen, Pétange, Differdange; Esch-sur-Alzette, Dudelange, Bettembourg, Bridel, Steinfort, Neudorf, Beaufort e Echternach.



Também Grevenmacher, Remich, Schengen, Mondorf, Niederanven, Contern, Sandweiler, Remich; centro penitenciário de Schrassig, Vianden, Diekirch, Ettelbruck, Schieren e Gilsdorf foram outros das localidades do país que receberam a imagem peregrina em diversas ações, desde missas a procissões.



A partir de quinta-feira (22 de junho) a imagem de Nossa Senhora de Fátima regressa à cidade do Luxemburgo, onde passa dois dias com as Irmãs Servidoras de Fátima, depois, a 24 de junho, chega à Catedral Notre-Dame do Luxemburgo.



Nesse dia participa numa procissão entre a igreja de Bonnevoie e a catedral, e no dia seguinte serão celebradas várias missas na igreja do Sacré-Coeur, no bairro da Gare. A última missa com a imagem de Nossa Senhora é celebrada na catedral, no dia 25, pelas 19h.

A imagem peregrina parte do Findel para Portugal, no dia 26 de junho, no voo TAP das 19h.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.