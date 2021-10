O que faz de “The Mauritanian” um filme excecional é o trabalho impressionante de Tahar Rahim no papel de Slahi.

“The Mauritanian”

Culpas no cartório

O realizador Kevin Macdonald interessa-se aparentemente por histórias sobre deceções e traições e como essas situações podem levar a uma extrema desumanização. Parece que MacDonald gosta de revelar como essas situações acabam por revelar a Humanidade das suas personagens.



Em “The Mauritanian”, mais ainda do que as maternais e boas pessoas que Jodie Foster e Shailene Woodley encarnam brilhantemente, a personagem principal do filme é o militar interpretado, com grande inspiração, por Benedict Cumberbatch.

Vai ser esse homem a testemunha da progressiva e dolorosa tortura e humilhação sofrida em Guantánamo pelo falso culpado.

O filme segue Mohamedou Ould Slahi, interpretado brilhantemente por Tahar Rahim, num argumento que se baseia muitos nas memórias de um prisioneiro publicadas sob o título “Diário de Guantánamo”, que se tornou um best-seller.

Todas as cenas de Guantánamo da memória de Slahi são contadas mudando o formato panorâmico para um ecrã mais fechado, em 1 por 66, o que confina ainda mais a personagem na sua cela, no seu espaço vital de poucos metros quadrados e as tremendas sequências de tortura.

O que faz de “The Mauritanian” um filme excecional é o trabalho impressionante de Tahar Rahim no papel de Slahi. Desde que chegou à ribalta no papel de um prisioneiro em “Un prophète”, de Jacques Audiard, o ator francês destaca-se por conseguir transmitir uma integridade interior, com toques de ironia e de humor, mantendo um carisma único.

Há uma cena que se repete em “The Mauritanian” em dois períodos diferentes de tempo. O advogado Hollander sobe as escadas de um edifício oficial no qual há duas quadros com as fotos de George Bush Jr e Dick Cheney. Mais tarde, podemos ver outro momento em que a câmara captura o mesmo espaço com duas fotos diferentes nos mesmos quadros. Nas fotos aparecem então Joe Biden e Barack Obama, os governantes que estavam no poder quando foi capturado Bin Laden.

MacDonald usa esse e outros subterfúgios para explicar quão longo foi o triste historial da prisão de homens acusados de terrorismo em Guantánamo. O cineasta quer deixar claro essa passagem do tempo, dando uma ideia da sua lentidão que torna ainda mais dolorosa a situação não resolvida, ou a determinação de um advogado em ir até ao fim em diferentes períodos da sua vida e dos prisioneiros.

Mas “The Mauritanian” também deixa uma mensagem fácil de entender, agora que Biden é o novo presidente dos Estados Unidos da América. A responsabilidade por criar (e esconder) o que se passava em Guantánamo sempre foi atribuída ao governo de Bush, MacDonald deixa, mesmo nos créditos finais, uma mensagem clara: o realizador acha que todas as administrações americanas têm culpas no cartório.

“The Mauritanian” de Kevin Macdonald, com Tahar Rahim, Jodie Foster, Shailene Woodley, Benedict Cumberbatch e Zachary Levi.

