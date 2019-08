Conselho Médico da Segurança Social autorizou 12.754 cuidados médicos no estrangeiro, em 2018

Cuidados de saúde no estrangeiro são 18% dos reembolsos da CNS

Susy TEIXEIRA MARTINS Conselho Médico da Segurança Social autorizou 12.754 cuidados médicos no estrangeiro, em 2018

Os cuidados de saúde realizados no estrangeiro representaram 17,9% do total das despesas da Caixa Nacional de Saúde (CNS), em 2018. Logicamente, os cuidados de saúde feitos no Luxemburgo representam 82,1% das despesas.

Estes dados foram revelados pelo ministro da Segurança Social, Romain Schneider, em resposta a um questão parlamentar do deputado socialista, Mars di Bartolomeo.

O ministro acrescenta que as despesas com tratamentos no estrangeiro que não tiveram de ter o aval prévio da CNS cifraram-se em cerca de 3 milhões de euros, sendo que 1,7 milhões de euros são relativos a comparticipações de consultas e quase 1,3 milhões a tratamentos em ambulatório.

Consultas nas urgências, fazer análises ou radiografias são exemplos de cuidados médicos que podem ser efetuadas no estrangeiro sem o aval do Conselho Médico da Segurança Social do Luxemburgo. Um organismo que autorizou 12.754 cuidados médicos no estrangeiro, em 2018, segundo ministro Romain Scheider.