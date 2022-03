A polícia aconselha as pessoas a não entregarem dinheiro ou acompanharem os suspeitos a uma caixa multibando, "em nenhuma circunstância".

"Cuidado com os vigaristas nas estações de serviço", alerta polícia

Tiago RODRIGUES A polícia do Luxemburgo emitiu esta quarta-feira um alerta sobre vários casos de pessoas que têm sido enganadas por vigaristas nas estações de serviço.

Em comunicado, as autoridades informam que "vários casos foram recentemente comunicados à polícia de vigaristas que se aproximam de clientes em estações de serviço sob o pretexto de terem sido vítimas de um assalto e precisarem urgentemente de dinheiro para poderem viajar de volta para o seu país de origem".



Segundo a polícia, estes vigaristas falam geralmente inglês e pedem dinheiro às suas vítimas, prometendo devolver o valor numa data posterior através de familiares. "No entanto, não é este o caso. Muitas vezes os perpetradores acompanham as suas vítimas a uma caixa multibanco próxima para levantar dinheiro", alertam as autoridades.

A polícia aconselha as pessoas a não entregarem dinheiro ou acompanharem os suspeitos a uma caixa multibando, "em nenhuma circunstância".

"Estes ou outros incidentes semelhantes devem ser imediatamente comunicados à polícia através do número de emergência 113", acrescenta o comunicado.

Mais informações para possíveis vítimas podem ser encontradas aqui.

