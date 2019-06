É no verão que as carraças representem o maior risco para quem gosta de passeios na floresta ou mesmo em espaços verdes.

Cuidado com as mordeduras das carraças

Susy TEIXEIRA MARTINS

Todos os anos é preciso estar alerta e controlar se não foi mordido, uma vez que as carraças podem transmitir bactérias que causam doenças como por exemplo a borréliose, ou doença de Lyme.

Os sintomas mais comuns são o cansaço e as dores corporais. Com o tempo, alguns doentes infetados podem passar para a fase crónica, com sintomas duradouros que podem deixar as pessoas debilitadas física e mentalmente.

Os carrapatos, como são também conhecidos, dão-se bem em ambientes de calor e humidade, por isso as infeções ocorrem principalmente a partir de maio até outubro. O que não significa que não ocorram durante o resto do ano.

Para evitar as mordeduras é preciso cobrir o corpo ao máximo quando se vai passear para a floresta e utilizar um ‘spray’ repelente sobre as partes não cobertas do corpo. Depois do passeio, é importante fazer uma inspeção minuciosa do corpo inteiro.

Estas são algumas das recomendações do Ministério da Saúde, publicadas numa brochura sobre os perigos que as mordeduras das carraças podem representar tanto para a saúde dos humanos como para a dos animais.

Em caso de mordedura é preciso retirar a carraça o mais rapidamente possível, mas não de qualquer maneira. O Ministério da Saúde recomenda a utilização de uma pinça ou de um "tira-carraças" e limpar a ferida com álcool para a desinfeção. Um médico deve ser consultado em caso de febre, cansaço ou ainda dores musculares.

Note-se que nem todas as carraças são portadoras da infeção, daí ser possível ser mordido sem contrair qualquer doença.