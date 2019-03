Serviços de meteorologia deixam aviso para todo o país.

Cuidado: Alerta de ventos fortes para hoje

Serviços de meteorologia deixam aviso para todo o país.

Os serviços de meteorologia do Luxemburgo emitiram um alerta amarelo de vento forte para hoje em todo o país.

O alerta, que se prolonga até às 20:00, avisa a população para ventos cujas rajadas podem soprar a velocidades entre os 55 e os 70 km/hora.

As previsões do Meteolux indicam ainda que a chuva deverá manter a sua presença no Grão-Ducado pelo menos até à próxima terça-feira, podendo mesmo registar-se a queda de alguma neve nas terras altas do norte.







