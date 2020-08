O Partido Social Cristão (CSV) convocou uma reunião de urgência do comité nacional para terça-feira à noite.

CSV reúne amanhã de emergência após polémica sobre imposto para taxar a riqueza

O Partido Social Cristão (CSV) convocou um comité nacional de urgência para amanhã, terça-feira, à noite. Uma reunião em que deverá ser analisada a polémica desencadeada pelas declarações do líder do CSV, Frank Engel.

Os 37 membros reunir-se-ão a convite do secretariado-geral do partido da oposição. A agenda desta reunião convocada à ultima da hora permanece vaga: "Orientação programática do CSV".



Uma reunião que surge depois de um fim-de-semana agitado para o CSV, que viu o partido negar publicamente uma posição tomada pelo seu presidente Frank Engel. Engel tinha proposto a introdução de um imposto sobre a riqueza para financiar medidas de estímulo económico.



Numa entrevista à RTL na sexta-feira, o presidente do CSV apresentou a sua convicção de que a actual recessão e a crise do coronavírus não podem ser resolvidas com empréstimos governamentais, mas que mais receitas devem ser geradas sem tributar mais os trabalhadores. Frank Engel referia-se especificamente ao imposto sucessório, mas também a impostos sobre transacções financeiras. O CSV não concordou com os comentários feitos pelo seu presidente e distanciou-se desses comentários num comunicado de imprensa divulgado no sábado.

Um aliado surprendente

O presidente do CSV recebeu um apoio inesperado do governo, na voz do ministro socialista, Dan Kersch. O vice-primeiro-ministro Dan Kersch surpreendeu os utilizadores do Facebook ao publicar uma mensagem de apoio no sábado: "Deve dizer-se que o Presidente do CSV demonstrou coragem política ao propor a reintrodução do imposto sucessório directo em linha para indivíduos com elevado património líquido no Luxemburgo". O LSAP estaria aberto à ideia após uma discussão social, mas o vice-primeiro-ministro socialista receia que "Frank Engel possa estar isolado dentro do seu próprio partido e possa não sobreviver politicamente após este interessante passo".





