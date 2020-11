CSV rejeita confinamento total e novo estado de emergência

O Governo não descarta a introdução de medidas mais restritivas. Mas a presidente do grupo parlamentar do Partido Cristão Social (CSV) defendeu que está fora de questão voltar a instaurar o estado de emergência no país.

Numa entrevista à RTL, a presidente do grupo parlamentar do Partido Cristão Social (CSV), Martine Hansen, defendeu que está fora de questão voltar a instaurar o estado de emergência no Luxemburgo, sublinhando que o Parlamento está apto para tomar decisões.

Numa entrevista à RTL, a presidente do grupo parlamentar do Partido Cristão Social (CSV), Martine Hansen, defendeu que está fora de questão voltar a instaurar o estado de emergência no Luxemburgo, sublinhando que o Parlamento está apto para tomar decisões.

Hansen lamenta, no entanto, que o Governo não tenha um plano e um texto que já pudessem ser apresentados aos deputados, o que iria facilitar o trabalho. A presidente da bancada parlamentar do CSV acrescenta ainda que a própria e o partido são contra um confinamento total no Grão-Ducado, e que é preciso esperar para ver que consequências vão ter as medidas que entraram recentemente em vigor.



O primeiro-ministro, Xavier Bettel, frisou recentemente em entrevista à 100,7, que caso fossem decididas novas medidas esta quarta-feira, teriam de ser aprovadas no próximo sábado pelo Parlamento. Caso contrário, o estado de emergência poderá voltar a fazer parte dos planos do Governo. Relembre-se que o estado de emergência dá ao Governo a possibilidade de adotar medidas e leis sem que estas tenham de passar pelo Parlamento. O objetivo é conseguir ser mais reativo em situações urgentes como a crise sanitária.



Durante a primeira vaga de infeções, o estado de emergência foi decretado a 18 de março graças a um regulamento grão-ducal cuja validade era de dez dias. Viria a ser prolongado por um período máximo de três meses, tendo 'caducado' a 24 de junho.

