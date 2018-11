CSV questiona continuidade de Étienne Schneider no Governo

Há quatro temas que, segundo o Partido Cristão Social (CSV), o maior partido da oposição, põem em causa a credibilidade do ministro da Economia, Étienne Schneider, e a sua continuidade no Executivo luxemburguês.

O maior partido da oposição veio a público criticar a estratégia do ministro socialista em relação a vários assuntos. Em concreto, Encevo, Fage, Planetary Resources e Join, são os quatro dossiers que, para o Partido Cristão Social (CSV), estão a por em causa a credibilidade do ministro da Economia, Étienne Schneider, e a sua continuidade no Executivo luxemburguês. O partido diz ter muitas dúvidas quanto às decisões de Schneider e afirma que as respostas do ministro não estão a ser suficientemente esclarecedoras.



O líder da bancada parlamentar do CSV, Claude Wiseler, explicou à Rádio Latina a questão relacionada com a venda de um terreno à fábrica de iogurtes Fage.



Os cristãos-sociais destacam também o investimento público na empresa norte-americana Planetary Resources, por intermédio da Sociedade Nacional de Crédito e Investimento (SNCI). Em causa está o anúncio da saída do Luxemburgo do capital social do grupo americano, após terem sido injetados quase 12 milhões de euros.

O Partido Cristão Social já questionou, inclusive, o ministro da Economia sobre estes dossiês, mas diz continuar sem respostas às suas perguntas. Claude Wiseler é categórico e afirma que, se não houver mais transparência, Étienne Schneider não terá credibilidade para continuar no Governo.

