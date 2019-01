A bancada parlamentar do Partido Cristão Social (CSV) quer ouvir o Governo a propósito dos dados divulgados, na terça-feira, pelo Eurostat, segundo os quais o Luxemburgo é o segundo país da União Europeia (UE) com a maior taxa de trabalhadores jovens em risco de pobreza.

CSV quer discutir estudo do Eurostat sobre jovens em risco de pobreza

O grupo parlamentar dos cristãos-sociais pediu uma reunião conjunta das comissões do trabalho e da família na presença dos ministros competentes por estas matérias, isto é, Dan Kersch (Trabalho) e Corinne Cahen (Família e Integração).

Numa nota divulgada à comunicação social, a bancada do CSV faz saber que “os membros daquelas comissões parlamentares gostariam de obter mais detalhes, por parte dos ministros, sobre as conclusões tiradas do estudo do Eurostat”.

De acordo com o referido estudo do gabinete europeu de estatística, referente a 2017, o risco de pobreza afeta 20% dos trabalhadores dos 18 aos 24 anos de idade no Luxemburgo. Com 28,2%, só a Roménia tem uma taxa superior à do grão-ducado.

Diana Alves