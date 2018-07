Democratas-cristãos apresentaram uma parte do programa eleitoral, incluindo propostas para áreas como a saúde ou a habitação, neste caso com destaque para a criação de um imposto contra a especulação.

CSV quer acabar com esperas nas urgências

Democratas-cristãos apresentaram uma parte do programa eleitoral, incluindo propostas para áreas como a saúde ou a habitação, neste caso com destaque para a criação de um imposto contra a especulação.

Os responsáveis do CSV querem acabar com as esperas nas urgências hospitalares, apostando mais numa "assistência de saúde de proximidade" em ambulatório e com recurso às chamadas "maisons medicales" por todo o país.

Esta é uma das propostas que foram apresentadas em conferência de imprensa na qual Claude Wiseler, candidato a primeiro-ministro, e o presidente do partido, Marc Spautz, enumeraram diversas prioridades do programa eleitoral tendo em vista as legislativas do próximo dia 14 de outubro.

Por outro lado, considerando que o imposto municipal sobre casas vazias e terrenos onde se pode construir "não resulta", o CSV tem um plano diferente. "Propomos um imposto nacional sobre terrenos e casas desocupados para combater a especulação", disse Wiseler, admitindo estarem ainda em estudo os possíveis montantes. Com as verbas que resultarem destes impostos, o partido pretende concretizar um dos seus objetivos: aumentar a construção, possibilitando que cresça a oferta.

No campo dos vencimentos, os democratas-cristãos tencionam aumentar o salário mínimo que, no caso do escalão 1, permitiria "uma subida de 67 euros líquidos".

Esta foi a primeira parte da apresentação do programa, havendo outras planeadas: em meados de agosto, os temas da agricultura, ambiente e educação vão estar em foco, seguindo-se outra abordagem a 10 de setembro e, a 15, o lançamento oficial da campanha.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.