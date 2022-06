CSV pede reunião de urgência com ministro sobre despedimento de lusodescendente Jeff da Costa

Jeff da Costa, especialista em hidrologia, foi despedido recentemente da empresa RSS Hydro, depois de ter criticado a gestão do Governo sobre as cheias de julho de 2021.

O partido cristão-social (CSV) convocou uma reunião de urgência da Comissão de Economia para ouvir o ministro da tutela, Franz Fayot, sobre as alegadas pressões para despedir um crítico do Governo. O CSV quer agora explicações do ministro Franz Fayot em comissão parlamentar.

O lusodescendente Jeff da Costa, especialista em hidrologia, foi despedido recentemente da empresa RSS Hydro, depois de ter criticado a gestão do Governo sobre as cheias de julho de 2021.

Apesar de o primeiro-ministro, Xavier Bettel, ter assegurado recentemente numa resposta parlamentar que "nenhum membro do Governo fez pressão sobre o funcionário ou a sua empresa", segundo o jornal Luxemburger Wort desta quarta-feira, várias testemunhas da empresa RSS Hydro afirmam o contrário.

Segundo o Wort, as testemunhas garantem que o patrão da empresa falou sobre pressões do Governo, em especial do Ministério da Economia. O maior partido da oposição refere na sua convocatória dirigida ao presidente do Parlamento que, a confirmar-se as suspeitas de pressão por parte do Governo, "é intolerável e indigno de um Estado de Direito".

Num caso tornado público pela rádio 100,7, Jeff da Costa defendeu que o Governo e as autoridades não alertaram atempadamente a população sobre as previsões europeias das cheias no mês de julho de 2021.

As intempéries de 14 e 15 de julho duraram dois dias e foram consideradas as piores da história do Grão-Ducado. As chuvas e a subida do nível das águas causaram pelo menos 100 milhões de euros de danos materiais.

