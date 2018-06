A coligação governamental entre os cristãos-sociais do CSV e os Verdes continua a ser a preferida dos luxemburgueses, de acordo com a sondagem Politmonitor, divulgada hoje.

CSV/os Verdes é a coligação desejada e esperada

Henrique DE BURGO

Questionados sobre que coligação desejavam caso as eleições legislativas tivessem lugar em junho, 18% dos inquiridos respondeu que seria o CSV/os Verdes. Em segundo lugar aparece a atual coligação DP/LSAP/os Verdes (13%), seguida pela coligação CSV/DP (11%).



Na última sondagem Politmonitor, a dupla CSV/os Verdes tinha dois pontos percentuais a menos (16%), enquanto o resto do pódio estava invertido: o CSV/DP era segundo com 12% e a atual coligação aparecia em teriro lugar, com os mesmos 12%.



Sobre que coligação esperavam ver saídas dessas eleições, a maioria dos inquiridos (33%) voltou a escolher o CSV/os Verdes, 16% escolheu o CSV/DP, 13% o CSV/LSAP e apenas 7% espera ver a atual coligação DP/LSAP/os Verdes manter-se no poder.

A sondagem Politmonitor foi realizada entre fim de dezembro de 2017 e fim de maio de 2018. O instituto de sondagens utilizou uma amostra constituída por 3.521 pessoas com mais de 18 anos. Entre elas, foram inquiridas 987 na circunscrição Centro, 1.411 no Sul, 647 no Norte e 476 pessoas no Leste.