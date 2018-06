Se as eleições legislativas tivessem lugar no mês de junho, os cristão-sociais do CSV e os conservadores do ADR seriam os grandes vencedores na circunscrição Centro.

CSV e ADR ganham dois deputados ao DP e LSAP na região Centro

Tanto o CSV (agora com nove deputados) como o ADR (com dois) ganham mais um deputado cada nesta mais recente sondagem Plitmonitor, quando tinham oito e um, respetivamente, nas últimas eleições legislativas de 20 de outubro de 2013.

De acordo com a sondagem, publicada hoje e encomendada pelo Luxemburger Wort e pela RTL ao instituto TNS Ilres, os liberais do DP passam de seis para cinco deputados e os socialistas do LASP de três para dois.

Os Verdes mantêm os dois assentos e o déi Lénk (a Esquerda) fica também com o único assento nesta circunscrição, que elege 21 deputados.

Comparativamente à ultima sondagem do mês de dezembro, o ADR ganha um deputado aos socialistas. Em dezembro, o partido da Reforma Democrática Alternativa (ADR) tinha apenas um deputado e os socialistas três. Agora, ficam ambos com dois deputados cada. Quanto aos outros partidos, não há mudanças.

A sondagem Politmonitor para a circunscrição Centro foi realizada entre fim de dezembro de 2017 e fim de maio de 2018. O instituto de sondagens utilizou uma amostra constituída por 987 pessoas com mais de 18 anos.

Henrique de Burgo

