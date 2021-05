O maior partido da oposição, agora liderado pelo recém-eleito presidente Claude Wiseler, defende que os vacinados com as duas doses deviam ter mais liberdade.

CSV aplaude relaxamento das medidas mas quer que Governo vá mais longe

O Partido Cristão Social (CSV) aprova mas quer mais. O aligeiramento anunciado das medidas contra a covid-19 na semana foi recebido de bom grado pelo principal partido da oposição mas defende que Executivo devia ir mais longe.

Ao contrário do Governo, o maior partido da oposição, agora liderado pelo recém-eleito presidente Claude Wiseler, defende que as pessoas vacinadas com as duas doses deviam ter mais liberdade. Proposta que, juntamente com outras, integra uma moção apresentada pelo partido.

Na moção, o CSV pede ainda que os comprovativos dos testes rápidos e dos autotestes que serão obrigatórios para frequentar os espaços interiores de restaurantes e cafés tenham 48 horas de validade para se evitar que se tenha de fazer um teste por dia. Ainda relativamente aos testes rápidos, o partido considera mesmo que cada cidadão devia ter direito a dois testes gratuitos por semana.

Comissão dos Direitos Humanos defende testes gratuitos para todos na Horeca Parecer da CCDH levanta muitas dúvidas sobre as novas regras na restauração, nomeadamente os testes obrigatórios para quem quer sentar-se no interior.

O partido liderado por Claude Wiseler continua a rejeitar o recolher obrigatório, por considerar que "viola a liberdade fundamental dos cidadãos", em linha com os pareceres da Comissão dos Direitos Humanos.

A nova 'lei covid' vai a votos no Parlamento na próxima sexta-feira. O CSV diz que o voto do partido vai depender da forma como os partidos da coligação governamental vão reagir à moção apresentada pelos sociais-democratas.



