Os fundos recolhidos revertem a favor das crianças e jovens com menos de 25 anos particularmente afetados pela situação atual.

Cruz Vermelha. Um bazar diferente e mais importante do que nunca

Diana ALVES Os fundos recolhidos revertem a favor das crianças e jovens com menos de 25 anos particularmente afetados pela situação atual.

Os voluntários da Cruz Vermelha não baixam os braços. Apesar da proibição de grandes ajuntamentos, devido à pandemia, o tradicional bazar da organização vai acontecer. Aliás, já está a acontecer. Este ano a recolha de fundos, através da venda dos mais variados produtos, passa-se sobretudo na internet. Além disso, está também prevista uma série de eventos pontuais.A edição virtual do evento arrancou esta segunda-feira e termina a 29 de novembro. Trata-se do “Bazar on Tour”, cuja descoberta começa na internet para permitir a maior participação possível.

A plataforma está acessível através do site croix-rouge.lu. E também nesse site que estão todas as informações sobre os eventos previstos para todo o mês de novembro, na cidade do Luxemburgo e arredores. O primeiro é o stand Vintage Mood, que está em Livange (18, Rue Geespelt) entre esta segunda-feira e o próximo dia 7 de novembro. Esta será, sem dúvida, uma edição diferente do Bazar da Cruz Vermelha, que todos os anos junta cerca de 300 voluntários e milhares de visitantes. Mas, segundo a organização, o bazar deste ano é mais importante do que nunca. A Cruz Vermelha frisa que esta é uma forma de apoiar a organização em tempos de crise.

Todos os fundos recolhidos revertem a favor das crianças e jovens com menos de 25 anos particularmente afetados pela situação atual. O dinheiro será investido no seu enquadramento social e psicossocial e na promoção do sucesso escolar e autonomia dos jovens.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.