Habitação

Cruz Vermelha procura proprietários para arrendar casa aos mais vulneráveis

A Cruz Vermelha do Luxemburgo está à procura de proprietários dispostos a arrendar as suas casas ou apartamentos a pessoas com dificuldades em encontrar habitação.

Agora que o frio se instalou no Grão-Ducado, é cada vez mais difícil as pessoas mais vulneráveis encontrarem um alojamento. Razão pela qual a Cruz Vermelha lança um apelo à população residente no Luxemburgo.

A chegada de muitos refugiados ucranianos mostrou recentemente que as pessoas são solidárias e que se mobilizam com entusiasmo. Uma solidariedade que a organização de cariz humanitário quer aproveitar para as pessoas que necessitam de ajuda.

Segundo a Cruz Vermelha, a precariedade aumenta e as estruturas de acolhimento chegam a um ponto de saturação, daí o apelo aos proprietários para que ninguém em situação financeira difícil fique sem teto durante estas semanas de frio.

Os proprietários podem contar com o apoio da Cruz Vermelha, sendo que existem duas fórmulas possíveis. Uma delas passa pela gestão social de arrendamento, em que a Cruz Vermelha se torna inquilino, paga a renda e gere as relações com as pessoas alojadas.

Uma segunda forma, é que o inquilino subscreva diretamente o contrato de arrendamento com o proprietário, enquanto Cruz Vermelha garante o pagamento da renda e as despesas em caso de estragos.

Atualmente, 1.500 pessoas estão alojadas no Luxemburgo graças às casas e apartamentos que foram colocados à disposição de forma gratuita ou a pagar renda, com o apoio da Cruz Vermelha luxemburguesa.



