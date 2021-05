A Cruz Vermelha luxemburguesa lançou um apelo urgente a dadores de sangue devido à velocidade com que as reservas de sangue do Luxemburgo estão a esgotar-se.

Cruz Vermelha faz apelo urgente a dadores de sangue

A Cruz Vermelha luxemburguesa lançou um apelo urgente a dadores de sangue devido à velocidade com que as reservas de sangue do Luxemburgo estão a esgotar-se.

No Luxemburgo, desde fevereiro de 2021, a procura de sangue tem estado entre 11% e 29% acima da média. Em tempos normais, 80 a 100 dádivas de sangue por dia são suficientes para satisfazer a procura em todo o país.



Neste momento, contudo, são necessárias 120 ou mesmo 130 dádivas por dia. Isto deve-se a um aumento da procura por parte dos hospitais. Anne Schumacher, diretora médica do serviço de doação de sangue da Cruz Vermelha, explicou à RTL que a entidade sem fins lucrativos assume que os hospitais estão atualmente a pôr em dia as cirurgias que tiveram de ser adiadas em 2020 devido à pandemia.

Todos os adultos entre os 18 e os 60 anos de idade podem doar sangue no Luxemburgo. Cerca de 13.000 pessoas estão registadas como dadores junto da Cruz Vermelha.

Os critérios para decidir quem pode doar são muito rigorosos, uma vez que a alta qualidade deve ser garantida a todo o momento com sangue. De acordo com Schumacher, uma mulher que esteja a amamentar, por exemplo, não está autorizada a doar para sua própria protecção. Outras razões visam proteger a pessoa que recebe o sangue, por exemplo, se existe o risco de que agentes infecciosos possam ser transmitidos.

Direito a doar sangue

Durante décadas, os homens homossexuais não foram autorizados a doar sangue. Uma relação homossexual era suficiente para ser banida para toda a vida. Isto mudou em parte desde o primeiro de janeiro.

Schumacher explicou à rádio que agora o pessoal da Cruz Vermelha só faz perguntas destinadas a garantir "a segurança de uma doação feita num dia específico". Se a pessoa teve um encontro sexual com um homem durante os 12 meses que antecederam a sua doação. Se a resposta for não, então a pessoa é livre de escolher entre uma doação de sangue ou plasma. Se a resposta for sim, então os membros do pessoal aconselharão a pessoa a doar apenas plasma nesse dia.

O plasma é atualmente muito procurado em todo o mundo, uma vez que também é utilizado para a produção de produtos farmacêuticos. No caso ilustrado no parágrafo anterior, o plasma doado seria colocado em quarentena durante quatro meses. Se o doador, mais uma vez, testar negativo no final desse período de tempo, o plasma é livre para ser utilizado. Para justificação destas medidas específicas para com os homessexuais, Schumacher afirma que o último relatório do Comité de Vigilância da SIDA determinou que os pacientes que tinham sido infectados com SIDA são "proporcionalmente mais susceptíveis de serem homossexuais do que heterossexuais".

No entanto, para aqueles que trabalham no serviço de doação de sangue da Cruz Vermelha, as novas directrizes são um "passo radical" que já não se centra na orientação sexual de uma pessoa, mas exclusivamente no "comportamento de risco".

Em Portugal

Em janeiro deste ano, a ILGA Portugal denunciou que cerca de três homossexuais por semana eram impedidos de doar sangue, acrescentando, em declarações à agência Lusa, que sempre que há um apelo à doação de sangue aumentam as denúncias de homens gays que se sentem discriminados por lhes ter sido recusada a possibilidade de doar.



Mas ser homossexual deixou de ser um impedimento para doar sangue em Portugal. Segundo a norma da Direção Geral de Saúde, publicada em março deste ano, a orientação sexual deixou de ser um critério de exclusão quando se seleciona quem pode ou não ser dador. A anterior norma, de 2016, não impedia que homossexuais ou homens que têm sexo com outros homens doassem sangue, mas não era clara quanto ao facto de não poderem ser excluídos.

