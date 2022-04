A diretora do departamento de Ação Social e Saúde faz o ponto de situação sobre a ajuda humanitária prestada pelo Luxemburgo.

Guerra na Ucrânia

Cruz Vermelha do Luxemburgo: "Ainda há cerca de 20 refugiados a chegar diariamente"

Simon Laurent MARTIN A Cruz Vermelha luxemburguesa continua a acompanhar de perto a crise humanitária desencadeada pela guerra, tanto no Grão-Ducado como no Donbass, o verdadeiro epicentro da ofensiva. O Luxemburger Wort conversou com uma responsável da organização para fazer o ponto de situação a nível nacional.

"A crise ucraniana que estamos a atravessar atualmente não é um sprint, é uma verdadeira maratona", resume Nadine Conrardy. Para a diretora do Departamento de Ação Social e Saúde da Cruz Vermelha Luxemburguesa, ainda estamos muito longe do fim da crise ucraniana. Ao Wort, a responsável faz uma atualização sobre a ajuda humanitária prestada pela organização.

De acordo com os últimos relatórios do Ministério da Imigração, mais de 1.600 pessoas que fugiram da Ucrânia já se apresentaram no Gabinete Nacional de Acolhimento (ONA, na sigla francesa) desde o início da guerra. Na perspetiva da Cruz Vermelha Luxemburguesa, houve alguma alteração nestes números?

Não posso responder com precisão porque o ONA não nos envia regularmente estatísticas sobre o assunto. No entanto, se olharmos para o que está a acontecer nos centros onde estamos presentes, constatamos que menos pessoas chegaram nos últimos dias. Antes, chegava uma centena de pessoas todos os dias. Hoje em dia, estamos na ordem das vinte pessoas. E depois há refugiados que estão apenas de passagem e que não vão necessariamente ficar.

Algum destes refugiados já decidiu regressar à Ucrânia?

Na minha opinião, sim, mas também não tenho informações precisas sobre esse assunto. Dito isto, podemos ver que há pessoas que estiveram nas nossas estruturas e que já regressaram à Ucrânia. Há outros que também nos dizem que vão para Espanha ou Portugal porque têm familiares que vivem lá.

Há pessoas que estiveram nas nossas estruturas e que já regressaram à Ucrânia. Nadine Conrardy, diretora do departamento de Ação Social e Saúde da Cruz Vermelha Luxemburguesa

Qual é a situação no terreno neste momento? Existe alguma dificuldade?

Inicialmente havia a dificuldade da falta de estruturas. O Estado teve de abrir muitas estruturas temporárias muito, muito rapidamente. Os refugiados tiveram de se deslocar em várias ocasiões. Isto é normal em contexto de emergência, mas idealmente, tentamos estabilizar a situação ao máximo. Os cuidados psicológicos tiveram de ser acionados rapidamente. Fizemo-lo com os nossos psicólogos internos, que normalmente lidam mais com crianças e famílias.

Entre outras dificuldades, lembramo-nos também que o centro de alojamento em Contern, que deveria alojar pelo menos 1.000 refugiados, não pôde ser utilizado imediatamente por razões de segurança. O atual número de estruturas existentes é suficiente?

Penso que ainda não chegámos lá, mas já estamos a caminhar para uma maior estabilidade do que há algumas semanas. Em qualquer caso, não existe a mesma urgência que havia inicialmente [em abrir mais centros]. Agora é preciso ver quais as estruturas existentes que podem durar e quais as que são apenas temporárias, como estes alojamentos em tendas.

Como é que a ajuda prestada pelo Luxemburgo no terreno se reflete no número de pessoal ao serviço da Cruz Vermelha?

Contratámos mais de 20 pessoas apenas para a crise ucraniana e ainda estamos a recrutar. No início, levámos as equipas antigas para que houvesse pessoas experientes. Depois juntámos-lhes outras pessoas, tais como as que estavam connosco em contratos a termo certo, cujos contratos foram prolongados. Neste momento, ainda estamos a reforçar as nossas equipas. Na sexta-feira passada, acolhemos sete novos colaboradores no departamento "Refugiados". Em qualquer caso, esperamos ter perspetivas face ao futuro das estruturas. Muitos destes refugiados obtiveram o estatuto de proteção temporária durante um ano, até 4 de Março de 2023. Portanto, temos de ser capazes de nos equipar suficientemente em termos de equipas mas também de estruturas.

Como estão os refugiados a viver atualmente a situação?

Como explicado anteriormente, temos uma equipa psicológica que está de serviço três vezes por semana. Por outro lado, devemos também continuar a gerir outros requerentes de proteção internacional. As nossas equipas estão particularmente cientes da necessidade de avaliar a vulnerabilidade das pessoas que sofreram traumas. Numa situação psicologicamente difícil, fazemos o nosso melhor para ajudar a pessoa a pensar noutra coisa.

É aqui que podemos contar com vários parceiros, tais como a comuna da Cidade do Luxemburgo, que nos ajuda a criar oficinas para crianças e as suas mães, por exemplo. Isto é importante porque há crianças ucranianas que ainda não estão na escola. Finalmente, tendemos muitas vezes a esquecer os refugiados adolescentes, mesmo que se encontrem numa fase particularmente difícil das suas vidas. Tiveram de deixar os seus pais, a maioria dos quais permaneceu no país. Por vezes estão alojados numa tenda, sem privacidade. Perderam o rumo, os seus amigos. Por conseguinte, é muito importante para nós prestarmos especial atenção aos adolescentes.

Tendemos muitas vezes a esquecer os refugiados adolescentes, mesmo que se encontrem numa fase particularmente difícil das suas vidas. Nadine Conrardy, diretora do departamento de Ação Social e Saúde da Cruz Vermelha Luxemburguesa

A Cruz Vermelha atua como elo de ligação entre as muitas famílias de acolhimento para refugiados. Recentemente, algumas queixaram-se de não terem sido apoiadas financeiramente para prestar estes cuidados. Sabe se já foram iniciadas discussões a este respeito?



Em relação às famílias de acolhimento, temos de diferenciar entre aquelas que o fizeram por iniciativa privada e aquelas que o fizeram através do protocolo que estabelecemos com o Ministério e o ONA. Ao abrigo deste programa, os refugiados podem ser alojados numa família de acolhimento depois de obterem o estatuto de proteção temporária.

Uma vez concedido este estatuto, cada refugiado recebe uma subvenção de cerca de 200 euros mensais por pessoa para comprar alimentos. Há também outra pequena quantia, cerca de 27 euros por adulto, que é utilizada como "dinheiro de bolso". Mais uma vez, isto só é pago se eles tiverem estatuto de proteção temporária.

De facto, ouvimos falar de vários casos de famílias que acolheram refugiados a título privado e que sentiram que foram um pouco prejudicados. Alguns são alojados e alimentados, mas têm zero euros nos bolsos. Há pessoas que se encontram nesta situação há dois meses. Mas tentamos ajudá-los o mais que podemos.

Entre estes refugiados, há muitos a manifestar o desejo de regressar à Ucrânia o mais rapidamente possível?

Há muitas pessoas que pensam que podem regressar rapidamente. Mas temos realmente de ver como se desenvolve a situação na Ucrânia, se isto é ou não realista. Outros querem começar a trabalhar de imediato, embora pensem que seja temporário.

Como é que a população do Luxemburgo pode ajudar agora?

Neste momento, procuramos principalmente doações financeiras. Isto dá-nos mais flexibilidade para utilizá-las onde for necessário, porque a situação pode mudar muito rapidamente. Por exemplo, há dois meses, ter-vos-ia dito que precisávamos de mais estruturas. Há um mês atrás, ter-vos-ia dito que tínhamos falta de pessoal. Em suma, graças às doações financeiras, podemos realmente adaptar-nos às necessidades concretas e atuais. Em todo o caso, a enorme generosidade dos luxemburgueses durante a crise deve ser sublinhada.

Na sua opinião, a crise ucraniana é pior do que a crise síria de há alguns anos?

Diria que é diferente. Em termos de número de chegadas, há de facto mais pessoas que chegaram nas primeiras seis semanas [desta guerra] do que em todo o ano de 2016, durante a crise síria. No entanto, aprendemos muito com o que aconteceu há alguns anos. Estamos agora muito melhor preparados do que na altura, mas é evidente que não estávamos preparados para uma situação desta escala. Em termos de solidariedade, diria que a situação é semelhante, a única diferença é que na crise ucraniana tem havido muito mais pessoas a oferecer alojamento privado.

Como ajudar? Pode apoiar a Cruz Vermelha Luxemburguesa através de uma doação online através deste link, mas também através de transferência bancária para o IBAN LU52 1111 0000 1111 0000 com a referência 'Emergency Ukraine'.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição francesa do Luxemburger Wort.)

