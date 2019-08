A quantia foi paga em 2010 num acordo de confidencialidade. Em 2018, o processo foi arquivado. "Quando põem em causa a tua honra dói", diz o jogador.

Cristiano Ronaldo pagou 338 mil euros a Mayorga pelo seu silêncio

Paula SANTOS FERREIRA A quantia foi paga em 2010 num acordo de confidencialidade. Em 2018, o processo foi arquivado. "Quando põem em causa a tua honra dói", diz o jogador.

“O senhor Ronaldo pagou à queixosa a quantia de 375 mil dólares ( 338 mil euros) e ambas as partes acordaram ficar sujeitas a obrigações explícitas de confidencialidade”.

A queixosa é Kathryn Mayorga, a norte-americana que acusou Cristiano Ronaldo de violação, a declaração foi escrita pelo advogado do jogador e consta de documentos apresentados em tribunal, em 2010, que o site TMZ teve acesso e agora divulgou, confirmando assim que o português pagou pelo silêncio.

Contudo, a defesa de Ronaldo alega também que “o [acordo] deixou claro que Ronaldo contestou as alegações de Mayorga e não admitiu que ela foi magoada. Pelo contrário, o acordo declarou em termos evidentes que Ronaldo concordou em pagar uma quantia de dinheiro com o objetivo de manter o lítigio confidencial”. Ou seja, reafirma-se que o jogador não é culpado.

Os documentos foram apresentados num tribunal do estado do Nevada e a quantia foi paga após um acordo de confidencialidade feito entre ambas as partes e para que Kathryn Mayorga não avançasse com uma queixa em tribunal de abuso sexual contra o jogador.



Um acordo firmado meses depois dos dois se terem conhecido numa discoteca em Las Vegas e terem depois seguido para um quarto de hotel, onde a norte-americana contou que o jogador a terá violado.

Novo processo entretanto arquivado

Mayorca cumpriu o silêncio até 2018, quando decidiu levar de novo o caso a tribunal. Estes documentos fizeram aliás parte do inquérito de processo, entretanto encerrado pelo ministério público americano.

No ano passado, a norte-americana voltou aos tribunais para tentar invalidar o acordo feito com o jogador em 2010, alegando que ele e os seus advogados, se tinham aproveitado da sua fragilidade emocional devido ao que ela dizia ter acontecido, de modo a fazê-la assinar o acordo.

O que Mayorca diz que aconteceu naquele quarto de hotel, em Las Vegas, em 2009, foi alvo de uma investigação da revista alemã "Der Spiegel", e publicado por esta revista.

A norte-americana acusou Cristiano Ronaldo a obrigá-la a praticar sexo anal. O jogador desmentiu sempre declarando que a relação entre ambos foi consensual.

O novo processo seguiu então para o Tribunal Federal dos EUA mas acabou por ser não avançar, sendo arquivado por falta de provas.

"Com base numa reavaliação da informação apresentada a esta data, as alegações de agressão sexual contra Cristiano Ronaldo não podem ser provadas para além da dúvida razoável. Por esse motivo, não será apresentada uma acusação", anunciou na altura a procuradoria do condado de Clark.

Quando se põe em causa a "tua honra dói"



Ainda ontem, dia 20, numa entrevista ao Jornal das 8, da TVI, Cristiano Ronaldo confessou que “2018 foi possivelmente o ano mais difícil para mim, não digo profissional, mas pessoal”.

O processo posto por Kathryn Mayorga de agressão sexual foi o maior motivo.

"Quando as pessoas põem em causa a tua honra dói. Dói muito. Principalmente a mim que tenho uma família grande, uma senhora. Tenho um filho que é inteligente, tem nove anos, e já percebe. É um caso que não me sinto confortável em falar. Quando jogam contra a tua honra é difícil. Uma vez mais foi provada [a minha inocência]”, declarou.

E acrescentou: “Os meus amigos, a minha família, todas as pessoas que gostam de mim sabiam que eu era inocente. Provou-se uma vez. Foi um ano muito duro".