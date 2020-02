Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro nasceu na cidade do Funchal, na ilha da Madeira, há exatamente 35 anos, no dia 5 de fevereiro de 1985.

Cristiano faz 35 anos e continua a bater recordes

O internacional português dedicou toda a sua vida ao futebol, iniciando a sua carreira nos escalões de formação do Clube Futebol Andorinha, na Madeira. Seguiu-se uma passagem pelo Nacional, que antecedeu a sua chegada a Lisboa, para representar o Sporting Clube de Portugal.

Em Alvalade completou a formação e estreou-se como profissional a 14 de agosto de 2002, num empate a zero frente ao Inter de Milão, partida da terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.



Desde então, passaram-se quase 18 anos e Cristiano conquistou praticamente tudo o que havia para conquistar, tanto em termos individuais, como no registo coletivo: Liga dos Campeões, por cinco vezes, Campeonato da Europa e Liga das Nações com as cores de Portugal.

Campeão pela Juvemtus, continua a brilhar no campeonato italiano, Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Campeão pela Juvemtus, continua a brilhar no campeonato italiano, Foto: AFP Tornou-se no melhor marcador de sempre da história do Real Madrid. Foto: REUTERS Foi eleito por várias vezes o melhor jogador da UEFA. Foto: AFP Venceu a Bola de Ouro, troféu destinado ao melhor jogador do mundo, por cinco vezes. Foto: AFP Foi também eleito o melhor jogador para a FIFA. Foto: AFP Cristiano Ronaldo recebeu o Prémio de Melhor Jogador do Ano durante a Gala Quinas de Ouro por várias vezes. Foto: LUSA Continua a marcar golos e a demonstrar que é um dos melhores jogadores de sempre. Foto: REUTERS É o jogador com mais golos e internacionalizações ao serviço da seleção. Foto: AFP Um golo que deu a volta ao mundo pela sua espetacular elevação. Foto: AFP

Juntou ao seu vasto e vitorioso palmarés conquistas nos campeonatos nacionais de Inglaterra, Espanha e Itália, sem esquecer as cinco Bolas de Ouro.



Aos 35 anos, idade em muitos jogadores penduram as chuteiras, Cristiano Ronaldo ainda não pensa em dar por terminada a sua carreira.



O avançado luso atravessa atualmente uma fase de bastante fulgor, continuando de' pé quente' a fazer golos jornada após jornada.

Em 2019/20, já apontou 22 num total de 27 jogos oficiais, tendo feito o gosto ao pé por dez vezes nas últimas seis partidas com a camisola da Juventus. Um grande momento de forma ao qual espera dar continuidade, de forma a ajudar os bianconeri a atingirem o grande objetivo da temporada, a conquista da Liga dos Campeões.

Em dezembro do ano passado, na gala que teve lugar no Dubai, Cristiano foi eleito o melhor futebolista do planeta durante o ano de 2019, um prémio que lhe foi entregue na Globe Soccer Awards, uma cerimónia, também ela de cariz anual, organizada pela EFAA (European Football Agents Association) e pela ECA (The European Club Association).



Parabéns Cristiano!

