Crise sanitária intensifica desigualdade entre alunos

Henrique DE BURGO

As desigualdades socioeconómicas já existentes entre os alunos das escolas luxemburguesas foram intensificadas pela crise sanitária. Esta é uma das principais conclusões do balanço intermediário sobre o impacto da covid-19 nas escolas, apresentado esta quinta-feira pelo ministro da Educação, Claude Meisch, e investigadores da Universidade do Luxemburgo.

Os alunos que falam em casa uma das línguas de ensino ou provenientes de um contexto socioeconómico mais favorável foram os que registaram melhores resultados durante as aulas à distância.

De acordo com o inquérito feito a cerca de 40 mil alunos e pais, os resultados globais "não são negativos quanto às competências dos alunos". No entanto, o alemão continua a ser uma dificuldade, sobretudo para os alunos do ciclo 3.1 do ensino fundamental. Estes alunos revelaram uma diminuição das competências de compreensão oral nesta disciplina.

Os alunos e os pais responderam, na sua maioria, ter sabido gerir bem as aulas à distância. No entanto, para os encarregados de educação que não falam luxemburguês ou alemão em casa o maior problema foi gerir as aulas de alemão.

Como recomendação, os investigadores da Universidade do Luxemburgo recomendam ao Ministério da Educação que a promoção da compreensão oral do alemão no ensino fundamental é crucial e deve ser encorajado o mais rapidamente possível.

O apoio diferenciado aos alunos de meios socioeconómicos desfavorecidos e que não falam nenhuma das línguas de ensino em casa é outra das recomendações.

Na sua resposta, Claude Meisch garantiu que enviou um comunicado aos professores primários para reforçarem o alemão nas aulas. Ficou ainda a garantia de que vão ser organizadas aulas presenciais de apoio durante o verão como forma de reagir às lacunas detetadas no relatório.



