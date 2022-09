Conferência terá a presença do ministro da Energia, Claude Turmes.

Energia

Crise energética. Governo fala ao país na sexta-feira

Diana ALVES Conferência terá a presença do ministro da Energia, Claude Turmes.

O Governo deverá pronunciar-se esta sexta-feira sobre a atual crise energética. O Ministério de Estado acaba de informar as redações que a reunião do Conselho de Ministros de amanhã será seguida por uma conferência de imprensa, que será transmitido em direto no Contacto.

Na curta nota enviada hoje às redações, o Governo adianta que o primeiro-ministro, Xavier Bettel, e o ministro da Energia, Claude Turmes, darão uma conferência de imprensa às 13h. O anúncio terá tradução em simultâneo para o francês e para língua gestual.

Gás. Família de quatro pessoas poderá ter de pagar 6.000 euros por ano "Cálculos teóricos" da Enovos apontam para um aumento na ordem dos 77% no Grão-Ducado.

Dada a presença do ministro da Energia, tudo aponta para que a declaração tenha que ver com a atual situação energética, marcada pelo anúncio, esta semana, do aumento dos preços do gás a partir de outubro.

O ministro da Energia já tinha deixado na terça-feira passado um aviso aos residentes do Luxemburgo sobre a crise da energia, à qual o país não está alheio. "Temos de nos preparar para um inverno difícil", disse o ministro.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.