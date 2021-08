O assalto ocorreu perto de um café na Rua do Prince, em Ettelbruck. Os dois suspeitos fugiram mas já foram apanhados pela polícia.

Criminalidade

Ettelbruck. Chave de fendas usada como arma para assalto na rua

Após saírem do café na Rue do Prince em Ettelbruck, à hora de almoço, dois sujeitos rodearam a vítima pedindo para entregar o dinheiro que tivesse consigo. O homem negou e tentou reagir e foi quando um dos indivíduos o ameaçou com uma chave de fendas. A vítima entregou o dinheiro e os dois assaltantes fugiram.

Foi feita queixa na polícia e os agentes iniciaram uma busca pelos dois foragidos. Um dos suspeitos foi identificado e detido pela polícia ainda na noite de quarta-feira. Por ordem do promotor público de Diekirch foi apresentado hoje ao juiz de instrução.

Esta manhã, a polícia deteve o cúmplice após mais investigações, e o procedimento legal será o mesmo.

