Crime

Ladrões não vão de férias. Avise a polícia em caso de ausência prolongada

Susy MARTINS Milhares de pessoas já foram ou vão gozar as merecidas férias de verão. Ao contrário dos veraneantes, “os ladrões não partem de férias e estão sempre atentos”.

A prevenção é a melhor arma contra os assaltos. Daí, a polícia grã-ducal recomendar a quem parte que lhe comunique o período de ausência. As autoridades ficam, assim, alertadas e prometem reforçar o patrulhamento na área do domicílio que ficou, entretanto, desocupado.

Essa informação pode ser transmitida à polícia através do site, na secção “Départ en vacances”.A polícia recomenda, também, a quem parte, que informe os vizinhos da sua saída, para que estes fiquem atentos a movimentações suspeitas.

E lembre-se, também, que uma caixa de correio cheia de correspondência é sinónima de luz verde para os ladrões atuarem. Por isso, não parta de férias sem deixar a sua correspondência entregue a alguém, um familiar ou amigo, ou mesmo nos serviços dos correios.

Ficam aqui mais algumas recomendações da polícia para os que partem de férias:

-as portas e janelas das habitações devem ser sempre fechadas, mesmo que a ausência seja de curta duração;

- mantenha a parte exterior da casa iluminada, por exemplo, com sensores de movimento. Isto aumenta consideravelmente a segurança;

-alguns inquilinos escondem a chave da porta de entrada debaixo do tapete ou dentro de um vaso de flores. Isto deve ser evitado.

Se presenciar qualquer movimento suspeito deve contactar, imediatamente, a polícia, através do número de emergência nacional 113, para que esta possa agir o mais rapidamente possível e, assim, apanhar os assaltantes.

Mais uma dica muito importante: se quer ir de férias em segurança não anuncie a sua ausência nas redes sociais, para não atrair os assaltantes e evite publicar fotos das suas férias enquanto está ausente.



