Homicídio em Bonnevoie. Um dos acusados está em liberdade

Manuela PEREIRA Um dos dois jovens acusados de ter assassinado um lusodescendente no início deste ano, nos arredores do liceu de Bonnevoie, está em liberdade e isso desde o final do mês de maio.

A liberdade do suspeito foi revelada esta tarde pelo Ministério Público, explicando-a com o facto de o jovem ter entretanto atingido a maioridade. A lei de proteção de menores estipula que as medidas de coação caducam quando os adolescentes atingem os 18 anos.

A mesma lei decreta que uma nova medida de coação só é possível quando a fase de instrução estiver concluída. Como não é o caso, o suspeito de homicídio foi colocado em liberdade.

O outro alegado autor do homicídio, com 15 anos na altura do crime, continua detido na Unidade de Segurança em Dreiborn, destinada a menores.

Ambos são acusados de ter esfaqueado mortalmente um lusodescendente de 18 anos, no passado dia 26 de janeiro.



