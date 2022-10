Edinjo Pulti, suspeito de uma tentativa de homicídio com uma faca em Pétange em agosto de 2020, voltou a contactar o Luxemburger Wort por e-mail.

Crime em Pétange. Suspeito quer testemunhar sem se entregar à polícia

Steve REMESCH Edinjo Pulti, suspeito de uma tentativa de homicídio com uma faca em Pétange em agosto de 2020, voltou a contactar o Luxemburger Wort por e-mail.

Edinjo Pulti está lista dos mais procurados da Europa desde o outono de 2021 e encontra-se na Albânia desde fevereiro de 2022. O homem não pode ser extraditado para o Grão-Ducado devido à falta de um acordo entre os dois países. Enquanto estiver no seu país de origem, a justiça luxemburguesa não tem acesso a ele, apesar de um mandado de captura internacional.

O homem de 36 anos contactou pela segunda vez o Luxemburger Wort pela segunda vez, não para negociar as condições da sua extradição com as autoridades locais, mas para reclamar mais uma vez a sua inocência. O suspeito gostaria, no entanto, de falar com a polícia.

O Luxemburgo procura Edinjo Pulti como suspeito de uma tentativa de homicídio em Pétange envolvendo várias pessoas, na noite de 2 de agosto de 2020. Segundo o mandado de busca, Pulti apunhalou dois dos seus oponentes várias vezes com uma faca durante uma altercação na rua. Uma das vítimas foi gravemente ferida no abdómen.

Homem fala em "acusações falsas"

Como já tinha feito num primeiro e-mail enviado ao Wort no início de agosto, acompanhado de uma cópia do seu passaporte, Edinjo Pulti denunciou novamente as "falsas acusações" feitas contra ele pela imprensa. A fim de impedir os meios de comunicação social de publicar "notícias falsas", dá novamente a sua versão dos factos.

"Gostaria que soubessem que não tinha nenhuma arma comigo", contou, negando ter nas mãos "a faca que vocês [Wort] mencionaram na vossa publicação". "Não fiz mal a ninguém no dia em que lá estive", refere.

Num vídeo publicado no YouTube, diz-se que ele é o homem que usa uma t-shirt cinzenta e sai do lado direito do veículo em que estava sentado no banco de trás. "Obviamente não estou armado, estou apenas a tentar fugir", escreveu Edinjo Pulti. "Convido-vos a rever cuidadosamente o vídeo".

Este vídeo de testemunho ocular existe, mas está grosseiramente pixelizado. Por conseguinte, dificilmente se podem tirar conclusões sólidas. No entanto, a polícia de investigação criminal está muito provavelmente na posse do vídeo original há muito tempo - por isso desempenha certamente um papel decisivo na sua investigação.

Nenhuma resposta do Luxemburgo

Tal como no início de agosto, Edinjo Pulti explica também que contactou as autoridades policiais luxemburguesas. O homem quer testemunhar perante os investigadores competentes. No entanto, não recebeu uma resposta.

Apesar da sua ausência em território luxemburguês, o suspeito recorda que está "disponível em conformidade com o direito penal da União Europeia". De facto, na ausência de um acordo de extradição, continua a ser possível obter os "pormenores do incidente [...] de outra forma". "Estou aberto a todas as opções razoáveis para esclarecer este incidente em que fui agredido", assegura, mencionando em particular a sua declaração e o seu ADN.

Desta forma, Edinjo Pulti espera que os investigadores esclareçam a situação. Quanto aos meios de comunicação social, espera que a imprensa publique os factos "tal como são verdadeiros" e retire "as acusações injustas" contra si.

Albânia protege da detenção preventiva

Embora se diga disposto a fazer uma declaração às autoridades luxemburguesas, está fora de questão submeter-se ao mandado de captura europeu e internacional emitido contra ele. Pulti não tem qualquer interesse em deixar a Albânia, pois ainda é procurado como suspeito numa tentativa de assassinato.

Segundo o Wort, o seu irmão, procurado no mesmo contexto, foi preso quando tentava entrar na Croácia a partir do Montenegro. Foi aí detido até à sua extradição para o Luxemburgo. É um destino a que Edinjo Pulti provavelmente se quer poupar. Ninguém sabe o que impede o homem - erradamente acusado, segundo o próprio - de apanhar um voo direto da capital Tirana para Frankfurt e entregar-se à polícia para testemunhar no Luxemburgo.

