As autoridades policiais detiveram na sexta-feira à noite, por volta das 23:50, dois indivíduos suspeitos de terem assaltado uma casa em Dommeldange, na capital.

Crime

Dois assaltantes apanhados em flagrante delito

Susy MARTINS As autoridades policiais detiveram na sexta-feira à noite, por volta das 23:50, dois indivíduos suspeitos de terem assaltado uma casa em Dommeldange, na capital.

Os dois homens foram intercetados em Weimerskirch, sendo que o Ministério Público ordenou a detenção imediata. Entretanto, os dois assaltantes foram presentes a um juiz de instrução.

No mesmo comunicado as autoridades lançam ainda um apelo a testemunhas, relativo a uma rixa entre jovens que ocorreu a 26 de junho no Vale de la Pétrusse.

O incidente ocorreu por volta das 18:00. Qualquer informação deve ser comunicada à policia de Capellen/Steinfort (Tél: 244 301 000).



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.