Dez detenções no bairro da gare da capital por suspeita de tráfico de estupefacientes

Uma operação policial de combate ao tráfico de droga no bairro da gare da cidade do Luxemburgo resultou em dez detenções. A operação ocorreu na passada quinta-feira, mas só hoje foi divulgada pelas autoridades policiais.

Susy MARTINS Uma operação policial de combate ao tráfico de droga no bairro da gare da cidade do Luxemburgo resultou em dez detenções. A operação ocorreu na passada quinta-feira, mas só hoje foi divulgada pelas autoridades policiais.

Numa colaboração com a Autoridade Alfandegária e a Polícia Judiciária foram controlados vários comboios na estação ferroviária de Hollerich, sendo que nessa ação foram detidas duas pessoas, a pedido do Ministério Público.

Um dos indivíduos tinha engolido 19 bolas de droga, não se sabe se era cocaína ou heroína. Outro suspeito tinha 15 sacos pequenos de haxixe em sua posse.

Numa busca ao domicílio, as autoridades descobriram ainda mais 300 gramas de haxixe, sete telemóveis e uma grande quantia de dinheiro. O montante não foi revelado. Para além destes casos, ainda foram notificados três casos de posse de estupefacientes.

Cabe agora ao Ministério Público decidir se vai ou não levar estes casos a tribunal. A polícia ainda intercetou quatro pessoas que não estavam a respeitar a lei de residência no território luxemburguês. No total, estiveram no terreno 36 agentes da polícia e dois funcionários dos serviços Alfandegários.

Nas últimas semanas houve vários controlos de grande envergadura no bairro da gare da cidade do Luxemburgo, sendo que no total foram detidas dez pessoas e foram apreendidas cerca de 150 bolas de cocaína.



