O derramamento só não chegou aos esgotos graças à intervenção dos bombeiros e dos técnicos da administração da água e ambiente.

Crime ambiental. Cerca de 18 mil litros de combustível despejados em Troisvierges

O derramamento só não chegou aos esgotos graças à intervenção dos bombeiros e dos técnicos da administração da água e ambiente.

As autoridades estão a tratar o derramamento de 18 litros de combustível, na zona industrial "In den Allern", em Troisvierges como um crime ambiental. Os factos ocorreram na noite de sexta para sábado, quando um ou mais indivíduos abandonaram 18 contentores IBC naquele local.

Mal fechados, os depósitos começaram a verter, derramando litros e litros de combustível na estrada e em toda a zona envolvente do parque industrial. O derramamento só não chegou aos esgotos graças à intervenção dos bombeiros e dos técnicos da administração da água e ambiente.

Segundo a polícia grã-ducal, os autores terão, muito provavelmente, usado um reboque com um dispositivo de inclinação. No local, a fim de eliminar o foco de poluição, permanecem especialistas do Corpo de Bombeiros e Salvamento do Grão-Ducado (CGDIS), a administração da Gestão da Água e a administração do Ambiente.

À frente do inquérito, as autoridades apelam à colaboração de eventuais testemunhas. Assim, pualquer pessoa que possa fornecer informações úteis sobre o incidente deve contatar a polícia de Troisvierges através do número 24487 1000 ou do número de emergência 113.









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.