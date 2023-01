Esta é uma das conclusões do relatório sobre a inclusão escolar, que estudou a aplicação da nova lei que entrou em vigor há cinco anos.

Educação

Crianças com necessidades especiais esperam dez meses por apoio escolar

Susy MARTINS Esta é uma das conclusões do relatório sobre a inclusão escolar, que estudou a aplicação da nova lei que entrou em vigor há cinco anos.

Dez meses. É, em média, o tempo que uma criança com necessidades especiais tem de esperar para ter finalmente um acompanhamento escolar adaptado. Esta é uma das conclusões do relatório sobre a inclusão escolar, que estudou a aplicação da nova lei que entrou em vigor há cinco anos.



Para o ministro da Educação, Claude Meisch, este tempo de espera para ter apoio escolar tem de ser reduzido.

Apesar de haver mais recursos humanos, graças à entrada em vigor da reforma, os tempos de espera continuam a ser demasiado longos. Claude Meisch sublinha que o problema não está nos processos administrativos, mas na elaboração de um diagnóstico, que pode levar até oito meses.

Sem diagnóstico, o ministério da Educação não pode assumir esse apoio escolar para as crianças com necessidades. Uma situação que o Governo quer melhorar, com um projeto de lei que deverá brevemente ser apresentado em Conselho de Ministros e que tem como objetivo encurtar o tempo para que um diagnóstico seja estabelecido.

Recorde-se que desde a entrada em vigor da reforma, foram criados 700 postos de trabalho para o enquadramento destas crianças.

