Criança sozinha dentro do carro no Luxemburgo. Pai desmente (act.)

Uma criança de três anos foi deixada dentro de um carro alegadamente pelo pai durante a madrugada de segunda para terça, no centro da cidade do Luxemburgo. A denúncia foi feita por vários leitores ao Contacto.

Uma criança foi deixada dentro de um carro alegadamente pelo pai durante a madrugada de segunda para terça, no centro da cidade do Luxemburgo. A viatura estaria estacionada na Avenue de la Liberté, na antiga sede da ARBED (antiga fábrica de aço e ferro do Luxemburgo), quando dois homens deram conta do sucedido por volta das quatro da manhã. Em declarações ao L'Essentiel, o pai da criança desmente que tenha abandonado o filho, diz que apenas se ausentou por uns minutos para ir à casa de banho e nega ter estado num bar.

Um dos indivíduos, "Dj Dandy Lisbon", fez um vídeo e publicou-o na sua página de Facebook, ao mesmo tempo que alertou o Contacto. O vídeo mostra a criança dentro do carro, numa cadeira especial para crianças. Segundo o autor, o homem teria ido a um estabelecimento de divertimento noturno e terá deixado a criança dentro do carro. As portas não estariam trancadas. No vídeo, Dandy Lisbon fala com a criança que se encontra assustada. Os homens tentaram então encontrar o pai da criança nas imediações, que alegadamente estaria num bar próximo.

A polícia luxemburguesa confirma que já está na posse do vídeo e que está a tentar indagar os factos. Ao início da manhã, a filmagem já tinha mais de 700 partilhas mas foi entretanto retirada pelo autor do vídeo, de forma a "proteger a identidade da criança". As autoridades pedem também às pessoas que denunciem factos gravosos à polícia envolvendo crianças, em vez de partilharem vídeos com as mesmas nas redes sociais, ainda por cima sem que a sua identidade seja protegida.



