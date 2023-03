O acidente aconteceu ao meio-dia, na rue de Bettembourg.

Polícia

Criança gravemente ferida após ser atropelada em Dudelange

Uma criança, cuja idade não é especificada pelas autoridades, ficou gravemente ferida após ter sido atropelada por um veículo, esta quarta-feira, ao meio-dia, na rue de Bettembourg, em Dudelange.



De acordo com a polícia grã-ducal, a vítima estaria entre dois veículos estacionados quando começou a atravessar a estrada. Nessa altura, um carro que circulava em direção à estrada do Luxemburgo e não conseguiu desviar-se. Não há mais pormenores sobre as circunstâncias do acidente.

A criança ficou gravemente ferida e foi assistida no local pelos serviços de emergência de Dudelange, Esch-sur-Alzette e Kayl, e depois transportada para o hospital para crianças. O caso foi encaminhado para o Ministério Público e está a ser investigado.

