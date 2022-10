A partir de 2023, os visitantes terão de pagar dois euros por pessoa por noite em hotéis, pousadas e outros alojamentos turísticos.

Turismo

Criação de taxa turística gera descontentamento em Vianden

Seja o castelo histórico, o teleférico, as numerosas ciclovias e trilhos de caminhada ou a paisagem pitoresca, Vianden tem algo a oferecer a todos. É precisamente por isso que esta cidade de 2.000 habitantes é um destino popular não só para os habitantes do Luxemburgo, mas também para os turistas. Milhares de visitantes vêm aqui, especialmente nos meses de verão.

No entanto, a introdução de uma taxa turística no município está agora a causar preocupação. A situação é clara para os responsáveis do município: se se pretende manter a atratividade da pequena cidade a longo prazo, é necessário mais investimento. Até agora, a manutenção dos percursos pedestres, o marketing, a gestão do posto de turismo e do curso de escalada de árvores, bem como a organização de vários eventos, estavam nas mãos de uma associação local. Contudo, este último está agora prestes a ser liquidado; os procedimentos legais a este respeito ainda não estão totalmente concluídos.

Pandemia travou expansão de várias atrações

Como o vereador Jengel Klasen salientou na reunião do conselho municipal no final de julho, o conselheiro Frank Leonardy assumiu a presidência da associação em 2019, a fim de "salvar o navio", mas acabou por não consegui-lo. De um ponto de vista financeiro, a situação do posto de turismo não era ótima há algum tempo. Havia rumores recorrentes de que as coisas não estavam a correr conforme o previsto, especialmente no parque de escalada.

Já em junho de 2019, foi noticiado que o parque tinha um défice de 50.000 euros. Segundo o presidente da associação na altura, Jean-Paul Nagel, o défice era inteiramente justificável devido a uma menor afluência. Na altura, defendia-se dos maus augúrios que diziam que a associação estava com a corda ao pescoço, mas um ano mais tarde, isto já se tornava lentamente uma realidade.

Segundo Frank Leonardy, a associação não tem mais dívidas após a liquidação, especialmente após a venda de terrenos. "Simplesmente pensámos demasiado em grande", salienta, referindo-se ao percurso de arborismo e aos parques de campismo. Embora a intenção fosse concentrar-se apenas no parque de escalada a partir de 2019, a desilusão acabou por se materializar com a pandemia.

Em junho de 2020, a exploração do parque de escalada teve de ser interrompida devido a razões de pessoal e financeiras. "A instalação sempre funcionou bem, mas para conseguirmos pagar as contas, teríamos de abrir o parque em abril de 2020", salienta. Além disso, inúmeras reservas para a época foram canceladas. Ao mesmo tempo, o pessoal teria de ser formado, o que constituiria outra grande despesa. Mais, os salários tiveram de continuar a ser pagos apesar do encerramento. "Isto finalmente deixou-nos sem pé", diz Leonardy.

Custos anuais entre 300 e 350 mil euros

Foi neste ponto que a dissolução da associação foi lentamente posta em marcha. "Devido à falta de tempo, cada vez mais membros do comité de direcão não apareceram, de modo que no final só restaram dois de nós a tentar salvar o navio a afundar-se", explica Leonardy. O passo lógico seguinte foi a profissionalização da associação e, em novembro de 2020, a comuna assumiu os dois postos no posto de turismo.

"Agora, outra pessoa tem de assumir o trabalho do gabinete de informação turística", afirmou o vereador no conselho municipal em julho. Já nessa altura era claro que esta "pessoa" seria o município. Os trabalhadores municipais são responsáveis pela manutenção das ciclovias e caminhos pedonais. As atividades de marketing e afins passam também para a administração comunal. Estas mudanças acabam por se refletir nas suas finanças. Se a associação costumava gerar receitas a partir de subsídios municipais e nacionais e de quotas dos membros, as autoridades locais têm de repensar os seus planos. Segundo Jengel Klasen, os custos anuais situam-se entre 300.000 e 350.000 euros, dinheiro que acabará por faltar nos cofres municipais.

Para remediar esta situação, a comuna decidiu introduzir um imposto turístico; o regulamento está atualmente em curso. A partir de 1 de janeiro de 2023, os visitantes terão de pagar dois euros por pessoa por noite em hotéis, pousadas e outros alojamentos turísticos. Nos parques de campismo, o imposto é de um euro por pessoa por noite.

Operadores hoteleiros sentem-se despreparados

No entanto, este imposto está a causar descontentamento entre os operadores hoteleiros. "Não concordamos com isto", nota Pol Petry do Hotel Petry, referindo que deveria ter comunicado os preços para o próximo ano aos operadores turísticos em abril/maio. "Não posso mudá-los depois", justifica. Em geral, acredita que o imposto é preocupante, uma vez que o município fecha uma atração turística atrás da outra. O operador hoteleiro também critica o facto de o município não o ter informado com antecedência e de ele próprio só ter sido informado por acaso.

Christiane Petry, do Hotel Victor Hugo, concorda: "O imposto turístico está a chegar demasiado depressa e somos apanhados desprevenidos. Para se prepararem, os hotéis precisariam de um ano, considera. No entanto, o momento não é de todo adequado para a introdução desta taxa. "Por um lado, as redes sociais já estão a falar da lenta deterioração da cidade. Por outro lado, já não temos o suficiente para oferecer aos visitantes para lhes cobrar dois euros por noite", lamenta.

Fernande Wolter do Auberge de l'Our não tinha conhecimento do imposto de turismo até agora e só soube disso ligando para a redação do Virgule. "Não vamos fazer ondas", comenta, acrescentando que se juntará aos outros gerentes de hotel neste ponto.

(Este artigo foi originalmente publicado no Virgule - Luxemburger Wort.)

