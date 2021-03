As creches privadas têm enfrentado situações críticas desde o início da pandemia.

Creches privadas lançam grito de alerta

As creches privadas têm enfrentado situações críticas desde o início da pandemia.

Num comunicado, a Federação Luxemburguesa dos Serviços Educativos e de Acolhimento de Crianças (FELSEA) diz que mesmo se atualmente as estruturas estão abertas, raramente estão cheias, o que tem um impacto negativo nas finanças das creches privadas.

O facto de certos pais continuarem a recorrer ao teletrabalho, por exemplo, pode ser uma das explicações para as crianças não irem ou irem menos para a creche. Segundo a FELSEA, as estruturas de acolhimento para crianças estão a ser vítimas das restrições sanitárias emitidas pelo Governo.

A federação acrescenta que embora as creches privadas sejam um parceiro essencial na economia do país, não têm tido apoio por parte do Estado e não podem recorrer ao desemprego parcial especial covid. Uma medida que poderia dar um novo impulso nas finanças das empresas.

Daí a federação apelar ao ministro da Educação, Claude Meisch, para que este inicie um diálogo construtivo com os gerentes dos estabelecimentos, com o intuito de não terem de se submeter às decisões que são tomadas a nível governamental.



