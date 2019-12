Desde 2017 as tarifas dispararam na ordem dos 8,4%.

Creches estão mais caras no Luxemburgo

Diana ALVES

Os preços aumentaram 2% em novembro, face ao mês anterior. Desde o outono de 2017, quando entrou em vigor a reforma do chamado cheque-serviço, as tarifas subiram 8,4%, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (STATEC).

Recorde-se que, para promover a educação plurilingue, o Governo financia 20 horas de acolhimento nas creches. A medida destina-se apenas aos pais de crianças entre um e quatro anos de idade que frequentam estruturas abrangidas pelo sistema do cheque-serviço. A ideia é ajudar as famílias a manterem os filhos nestas estruturas, de forma a que as crianças comecem desde cedo a ter contacto com várias línguas.

Ora, com este abate significativo nas faturas dos agregados, os preços das creches chegaram a cair 18,5%, com repercussões ao nível da inflação geral (-0,4%).

Mas esse efeito não durou muito, já que as estruturas de acolhimento não tardaram a aumentar as tarifas. Foram vários os aumentos registados desde então, que, no outono do ano passado, contribuíram com quase 0,1% para a inflação.

No seu mais recente boletim de conjuntura, o STATEC explica que, ao que tudo indica, “as creches privadas aumentaram o preço das horas que continuam a ser pagas para compensar aquilo que não ganham nas horas gratuitas”. Isto porque, no que toca às vinte horas gratuitas, a contribuição do Estado respeita um teto máximo que pode ser inferior às tarifas aplicadas pelas creches antes da reforma.