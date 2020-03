Medida inédita no Grão-Ducado.

Creches e escolas do Luxemburgo fechadas a partir de segunda-feira

Medida inédita no Grão-Ducado.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, anunciou esta noite o encerramento de “todas as creches, escolas e ateliers de tempos livres (Maison relais e Foyer, em francês)” no Luxemburgo, a partir de segunda-feira, dia 16 de março, e até ao dia 27 de março, inclusive. A medida abrange todos os ramos de ensino, desde o fundamental até ao ensino superior. O governo reforça assim o plano de contingência para fazer face à pandemia de Covid-19.

A Universidade do Luxemburgo (UNI) deixa de dar aulas presenciais já a partir desta sexta-feira, dia 13 de março. A UNI tem sete estudantes em quarentena, mas nenhum acusou positivo no teste de Covid-19, garante a universidade num comunicado, publicado no seu 'site' internet. A meio da tarde desta quinta-feira, a relações públicas da UNI dava conta à Rádio Latina da quarentena de três estudantes e da suspensão de três cursos no campus de Belval. Doravante, os cursos serão dados através da Internet, até ordem em contrário.

As escolas europeias em Mamer e em Kirchberg também encerram na segunda-feira, dia 16 de março.

Os encarregados de educação poderão beneficiar da “licença por razões familiares” (congé pour raisons familliales, em francês) para ficar em casa com os filhos. Mas apenas um dos pais terá direito a essa licença.



A partir desta sexta-feira (13) e até ao final do mês ficam também proibidos todos os eventos que reúnam mais de 100 pessoas, em espaços fechados, e mais de 500 pessoas, no exterior.



No que toca aos transportes públicos, a frequência dos autocarros, comboios e elétricos vai ser ajustada após a suspensão do transporte escolar. Para evitar o contacto prolongado com o motorista, as duas primeiras filas dos autocarros são agora interditas aos passageiros.



As visitas a pacientes hospitalizados vão ser proibidas, podendo haver exceções. A entrada em lares de idosos também vai ser limitada.

O Ministério da Saúde confirmou esta noite 26 casos de infeção no Luxemburgo. Um dos doentes, de 94 anos, está em "estado grave". Há também 93 pessoas em quarentena. Já foram realizados cerca 400 rastreios.



O governo esteve reunido esta quinta-feira em Conselho de Ministros extraordinário dedicado ao plano de combate ao Covid-19. O encontro foi convocado pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel, cerca de 24 horas depois do habitual Conselho de Ministros.



Pandemia. Schifflange pede aos habitantes para limitar saídas As deslocações ao edifício comunal também podem ser evitadas. Pedidos de certidões ou certificados devem ser efetuados por telefone.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou esta quarta-feira o estado de pandemia.

No mundo há neste momento mais de 218.800 infetados e quase 132 mil já recuperaram. O Covid-19 fez mais de oito mil mortos, dos quais mil em Itália.

