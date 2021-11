A petição pública contra a obrigação de apresentar o CovidCheck (testado, recuperado ou vacinado) nas instituições públicas e nas empresas privadas já recolheu as assinaturas suficientes para ir a debate no Parlamento, embora ainda restem 25 dias para assinar o documento.

CovidCheck vai a debate no Parlamento

Susy MARTINS A petição pública contra a obrigação de apresentar o CovidCheck (testado, recuperado ou vacinado) nas instituições públicas e nas empresas privadas já recolheu as assinaturas suficientes para ir a debate no Parlamento, embora ainda restem 25 dias para assinar o documento. Atualmente mais de 5.100 pessoas já assinaram a petição.

O documento visa manter o livre acesso "às instituições públicas, com ou sem passe sanitário". Reivindica também uma "garantia de igualdade de oportunidades no mercado de trabalho", uma vez que quem não quer ser vacinado tem de recorrer aos testes PCR ou de antigénio, para poder aceder ao local de trabalho.



O que, segundo a peticionária, representa um pressão de vacinação às pessoas com menos meios financeiros. A petição estipula ainda que a utilização do CovidCheck é uma ameaça para as liberdades fundamentais.

Uma outra petição que reivindica testes PCR gratuitos para toda a população também vai a debate no Parlamento. A um dia de caducar a data limite para poder ser assinado, o documento foi rubricado par mais de 5.300 pessoas.



