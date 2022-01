Entra hoje em vigor o sistema CovidCheck no trabalho. Enquanto aguardar pela 2ª dose vacinal contra a covid saiba onde pode realizar testes de rastreio.

Nova lei

CovidCheck. Quem tem a 1ª dose da vacina tem de pagar os testes?

Paula SANTOS FERREIRA Entra hoje em vigor o sistema CovidCheck no trabalho. Enquanto aguardar pela 2ª dose vacinal contra a covid saiba onde pode realizar testes de rastreio.

A muito polémica medida do CovidCheck 3G, que obriga os trabalhadores no Luxemburgo a apresentar certificado de vacinação completa, certificado de recuperação da infeção ou um teste PCR ou antigénio negativo à entrada do seu local de trabalho, entra hoje, dia 15 de janeiro, em vigor.



Os trabalhadores que ainda possuem só uma dose vacinal têm de realizar testes de rastreio PCR ou teste antigénio até receberem a segunda dose da vacina, e ficarem totalmente vacinados.

O teste PCR tem validade de 48 horas e os testes antigénio uma validade de 24 horas.

Têm estes trabalhadores de pagar os testes do seu próprio bolso?

Não têm. As pessoas com primeira dose de vacina já receberam receber vinte vales para acederem a testes rápidos certificados gratuitos, até receberem a segunda dose vacinal. Os testes são válidos por 24 horas.

Onde estão os centros de testes exclusivos para trabalhadores?

Existem cinco centros de testagem específicos para só para os trabalhadores residentes e transfronteiriços que precisam do CovidCheck.

Os cinco centros vão estar implantados no parque LuxExpo Sul, em Kirchberg, no P&R sul, em Howald, no parque perto da rotunda Raemerich, em Esch-sur-Alzette, na zona industrial ZANO, em Fridhaff, e junto ao centro cultural de Junglinster.

Estes centros de despistagem vão estar abertos até 28 de fevereiro, dia limite da atual lei covid.

Laboratório em Leudelange vai estar aberto também ao domingo Com a entrada em vigor do CovidCheck 3G nas empresas a partir de amanhã, o centro de rastreio de Leudelange alarga o seu período de funcionamento e passa a estar aberto aos domingos entre as 11h e as 19h.

Horários

De segunda a quinta-feira, os interessados podem fazer teste entre as 6h e as 20h. Na sexta-feira, das 6h às 13h e das 16h às 20h.

Ao sábado os centros estão abertos das 6h até às 10h e das 16h até às 20h. Já no domingo, abrem entre as 6h e as 10h e entre as 13h e as 20h. Note-se que os testes de antigénio são válidos durante 24 horas.

Marcações

As marcações já podem ser feitas a partir de 10 de janeiro através do site www.covidtesting.lu (clique aqui).

