CovidCheck. Quase mil pessoas decidiram vacinar-se numa semana

Parecer dos peritos Vacinação 5-11 anos. Só as crianças de risco devem ser vacinadas no Luxemburgo

Ou aquelas que vivam com pessoas vulneráveis em casa. Este é o parecer do Conselho Superior de Doenças Infeciosas do Luxemburgo que, para já, entende "não ser urgente" vacinar todos os menores com menos de 12 anos. O documento foi entregue ao Governo.