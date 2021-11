Ministério da Saúde anunciou atualização da aplicação para evitar fraude.

CovidCheck passa a detetar certificados falsos

Os Ministérios da Saúde e Digitalização anunciaram no domingo uma atualização aoCovidCheck. "A partir de agora, a aplicação exibirá o status 'inválido' ao digitalizar casos identificados como 'fantasiosos' e amplamente discutidos nos últimos dias", lê-se em comunicado. Mudança surge na sequência do alerta de Martine Hansen, deputada CSV, sobre as falhas da aplicação do Luxemburgo que daria "luz verde" a certificados falsos de Adolf Hitler, Rato Mickey e SpongeBob. Pelos vistos, agora torna-se impossível seguir esse caminho.

O comunicado lembra ainda que é possível fazer a atualização automática ou ir diretamente às lojas digitais onde está disponível, como a Google Play ou a App Store.

As autoridades também recomendam "sincronizar a aplicação com o sistema nacional, escolhendo 'Configurações' e clicando em 'Sincronizar com o sistema nacional'".

"Booster"

No comunicado, também lembram que o certificado referente à vacinação de reforço - também denominado de "Booster" - é válido no Grão-Ducado assim que a vacina de reforço for administrada. Todos os certificados válidos estão disponíveis no MyGuichet.lu.





