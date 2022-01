A Cidade do Luxemburgo vai implementar o regime CovidCheck em alguns estabelecimentos, eventos e atividades da autarquia.

Covid-19

CovidCheck obrigatório em museus e piscinas da Cidade do Luxemburgo

Henrique DE BURGO A Cidade do Luxemburgo vai implementar o regime CovidCheck em alguns estabelecimentos, eventos e atividades da autarquia.

Depois de o Governo ter anunciado a introdução do CovidCheck obrigatório no local de trabalho e em alguns eventos, a partir de 15 de janeiro, a autarquia esclarece agora quais são as infraestruturas da capital que vão estar sob esse regime.

Nos espaços culturais, a entrada sob o regime CovidCheck vai ser implementada nos teatros da cidade, na cinemateca e nos dois museus da autarquia: museu de arte Villa Vauban (avenida Émile Reuter) e museu de história da Cidade do Luxemburgo (rua Saint Esprit). O mesmo vai acontecer para as instalações desportivas, como piscinas municipais, pista de patinagem ou pista de skate.

Quanto aos eventos e atividades da autarquia, ficam sob este regime, por exemplo, programas de desporto para todos ou atividades para pessoas idosas.

Só podem participar nestes eventos ou ter acesso às infraestruturas quem apresentar um documento de identificação e um dos quatro documentos:

- um certificado de vacinação completo com menos de seis meses;

- um certificado de vacinação completo com mais de seis meses, acompanhado de um teste negativo válido;

- um certificado de vacinação de reforço;

- um certificado de recuperação inferior a 6 meses.

Os menores de 12 anos e 2 meses ficam isentos de apresentar certificados.



