Pandemia

CovidCheck no trabalho. Balanço da primeira semana sem incidentes

Redação Para a OGBL e para a Federação de Artesanato, a partir de 28 de fevereiro o regime 3G deveria terminar.

Tranquilidade foi a palavra de ordem naquela que foi a primeira semana da obrigatoriedade do CovidCheck no local de trabalho. Nem os sindicatos nem os representantes dos empregadores relataram grandes problemas nestes primeiros dias.



O secretário-geral do LCGB, Christophe Knebeler, afirmou que os problemas relatados foram muito específicos. "Por exemplo, as pessoas que agora estão a realizar testes com (a ajuda] do exército. Porque não têm [leitor de] código QR. De repente, houve uma discussão, mas [os certificados] são válidos ou não?" relatou.

"Certificados sem código QR também são aceites. Mesmo assim, as pessoas f0ram enviadas para casa durante o dia quando o CovidCheck estava verde pela manhã, mas deixava de estar ao meio-dia", noticia a RTL.

Segundo a presidente da OGBL, Nora Back, a oferta de testes gratuitos para pessoas que já foram vacinadas uma vez também não é suficiente, uma vez que muitas pessoas vivem longe dos centros que fazem esta testagem gratuita.

Para a OGBL, a partir de 28 de fevereiro o regime 3G deveria terminar. A Federação de Artesanato concorda. Caberia ao governo assumir a responsabilidade, disse o presidente da FDA, Ernest Pirsch, citado pela mesma fonte.

Nem os sindicatos nem os representantes dos empregadores notaram um grande número de pessoas que se recusaram a trabalhar por causa do CovidCheck.

Algumas empresas também estiveram envolvidas nos testes, de acordo com o chefe da UEL, Jean-Paul Olinger. "Há grandes empresas que têm os seus próprios enfermeiros no local, depois há outras empresas onde as pessoas vão juntas ao laboratório, seja à noite, depois do trabalho, ou de manhã", afirmou.





