CovidCheck obrigatório no local de trabalho, aumento do "subsídio de vida cara", discussão sobre a legalização da canábis e o debate sobre a vacinação obrigatória. Mas também refeições escolares gratuitas para as famílias com salários mais baixos e uma Capital Europeia da Cultura.

Novo ano

O que muda no Luxemburgo em 2022

Após um ano de 2021 marcado pela campanha de vacinação, 2022 promete ser agitado no Luxemburgo. Com o novo ano, reformas, mudanças e novas medidas acontecem logo no início do ano letivo. A mais impactante de todas é, sem dúvida, a chegada da CovidCheck ao mundo do trabalho.

Com o objetivo de reduzir o número de infeções, o dispositivo entrará em vigor a partir de 15 de janeiro. Para ter acesso a escritórios, estaleiros e outros locais de trabalho no Grão-Ducado, os trabalhadores deverão apresentar o certificado que atesta a vacinação completa, recuperação da doença ou o teste negativo. Até então, esta apresentação era realizada de forma voluntária. O CovidCheck passa então a ser aplicado, nos locais de trabalho, na sua versão 3G.

O CovidCheck não será a única medida anticovid que promete causar polémica em 2022. Na verdade, a obrigação de vacinação também deve ser discutida a partir de janeiro. Excluída inicialmente pelo governo, a ideia vai ganhando espaço dentro do executivo, e está a ser reivindicada pela oposição.

O ano de 2022 também deve ser o da legalização da canábis. O governo espera debater e votar o projeto de lei que regulamenta a produção e o consumo dessa droga. O diploma deverá permitir que cada família cultive até quatro plantas e descriminalizará a posse e o consumo da droga até ao limite de três gramas por pessoa.

Esch-sur-Alzette, Capital Europeia da Cultura 2022

Na área cultural, os olhos do país estarão em Esch-sur-Alzette. A segunda cidade do país será a Capital Europeia da Cultura em 2022. Do programa constam doze meses de eventos e artes de todos os géneros, exposições, concertos, espetáculos, mas também gastronomia.

Do lado da receita para os contribuintes, espera-se um aumento. A última atualização automática de salários, vencimentos e pensões aconteceu em outubro de 2021, mas pode chegar um novo aumento já na primavera de 2022. Uma medida que estará condicionada ao aumento dos preços - se isso não acontecer, só haverá subida de rendimentos no início de 2023.

O subsídio de custo de vida, ou "subsídio de vida cara", também será aumentado em 200 euros em 2022, de acordo com a vontade de Xavier Bettel, que deu a novidade no seu discurso sobre o Estado da Nação.

As famílias com salários mais baixos e que que recebem esta ajuda, vão beneficiar de 1.652 euros para uma pessoa (+200 euros), 2.065 euros para duas pessoas (+250 euros), 2.478 euros para três pessoas (+300 euros) e 2.891 euros para quatro pessoas (+350 euros). Os abonos de família também vão aumentar, o que acontece já a partir do primeiro dia de janeiro de 2022, e a medida será ainda retroativa a 1 de outubro de 2021, data da aplicação do último índice salarial. Um projeto de lei que está "em processo administrativo", como especificou o primeiro-ministro, em outubro passado.

Refeições escolares gratuitas só em setembro

Famílias ccom salários baixos e médio-baixos também irão beneficiar de refeições escolares gratuitas. A medida, que deveria entrar em vigor em janeiro, foi adiada oito meses e só começa a ser aplicada no início do ano letivo, em setembro: 44.000 crianças e adolescentes luxemburgueses estão abrangidos por esta ajuda alimentar.

Também haverá mudanças no governo. Três ministros deixam o Executivo no início do ano: Pierre Gramegna, Romain Schneider e Dan Kersch. Yuriko Backes (DP) assumirá a pasta das Finanças, enquanto Claude Haagen e Georges Engel (LSAP) serão indicados para o Ministério da Agricultura e Segurança Social e para o do Trabalho e Desporto, respetivamente. Paulette Lenert assumirá o cargo de vice-primeira-ministra.

Internacionalmente, o Grão-Ducado foi eleito, pela primeira vez na sua história, para um mandato de três anos no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Com o objetivo de fortalecer a promoção e a proteção dos direitos humanos em todo o mundo, esta instituição promove a igualdade de gênero, o combate à discriminação, mas também o combate ao aquecimento global. Ações que o Luxemburgo pretende priorizar durante o seu mandato.

No entanto, as receitas não são as únicas a aumentar, pois o imposto sobre o CO2 também aumentará. A partir de 1 de Janeiro, será aplicado um aumento de 5 euros por tonelada de CO2, medida que terá impacto no preço da energia. O combustível será assim afetado em até 1,5 centavos adicionais por litro. A eletricidade, por outro lado, não deverá sofrer nenhum aumento de impostos, de acordo com os ministros Claude Turmes e François Bausch.

Teletrabalho. Alemães, belgas e franceses beneficiam de acordos específicos

Existem também novidades na área do teletrabalho para os trabalhadores transfronteiriços. A partir do dia 1 de janeiro, os trabalhadores belgas terão direito a 34 dias de teletrabalho por ano. Um acordo fiscal reforçado semelhante também entrará em vigor para os franceses, tendo sido finalizado durante a primavera. Até lá, alemães, belgas e franceses beneficiarão de acordos específicos que lhes permitem trabalhar a partir de casa sem limite de tempo, evitando a dupla tributação.

Foi decretada uma extensão do teletrabalho até março para os três países, e poderá ser renovada até junho de 2022, se a França e a Bélgica chegarem a um acordo com o Grão-Ducado no campo tributário.

O ano de 2022 é, de facto, sinónimo de projetos. Em janeiro, terão início as obras de cinco anos da autoestrada A3. Entre a fronteira e o cruzamento do Gasperich, a criação de uma terceira faixa de rodagem causará abrandamentos, com a velocidade máxima autorizada a ser fixada em 70km/h.

Mais estacionamento na capital

A partir de setembro, a linha do elétrico será prolongada com a abertura de duas novas paragens: Leschte Steiwer / Dernier Sol e Lycée Bouneweg. E, na capital, haverá a reabertura parcial do estacionamento Knuedler. Após vários anos de trabalho na Place Guillaume II, esta oferta de estacionamento estará disponível novamente a partir do dia 3 de janeiro.

Embora as obras da nova linha ferroviária Luxemburgo-Bettembourg tenham sido adiadas, um passo significativo deverá ser dado no final de 2022. No final de outubro, a imensa ponte de metal será instalada sobre a A3, ao sul de Howald. Além disso, a reforma da pista do aeroporto Findel deverá ser concluída antes do final do ano.

Outra novidade em 2022, também anunciada durante o discurso sobre o Estado da Nação de Xavier Bettel: a criação de um gabinete do cidadão sobre o clima. A medida vai ser adotada ao longo do ano e permitirá que 100 moradores se manifestem sobre a política ambiental do governo, a exemplo da convenção de cidadãos para o clima que aconteceu em França.

*Artigo publicado originalmente no Luxemburguer Wort e editado por Paula Freitas Ferreira.





