Nesta época festiva, a ministra da Saúde pediu contenção nas reuniões familiares. Nos casos em que houver mais de 10 pessoas em casa, deve ser aplicado o sistema 3G (vacinação, recuperação ou teste negativo) para evitar novos contágios.

Novas restrições

'CovidCheck' em casa para festas com mais de 10 pessoas

Paula SANTOS FERREIRA Nesta época festiva, a ministra da Saúde pediu contenção nas reuniões familiares. Nos casos em que houver mais de 10 pessoas em casa, deve ser aplicado o sistema 3G (vacinação, recuperação ou teste negativo) para evitar novos contágios.

"Não vamos fazer controlos ao domicílio, mas esperamos que os residentes sigam as regras", declarou Paulette Lenert na conferência de imprensa desta manhã, onde foram anunciadas novas restrições, como o encerramento do setor da Horeca a partir das 23h00, entre 25 dezembro e 28 fevereiro.



Dentro das casas familiares, os governantes pedem que as reuniões sejam pequenas, e no caso, em que houver "mais de 10 pessoas por residência, deve ser aplicado o sistema 3G, ou seja, todas devem estar vacinadas, ou recuperadas da infeção, ou apresentar um teste PCR ou antigénio negativo". Uma espécie de CovidCheck 3G (vacinado, recuperado ou teste negativo).

"As festas de natal e do Ano Novo devem ser feitas com contenção, todos devemos ter consciência que é do interesse de todos esta prevenção, para que o sistema de saúde possa funcionar nas melhores condições", apelam os governantes.

Bares e restaurantes fecham às 23h e máscara obrigatória nas escolas A partir de 25 de dezembro, os cafés, bares e restaurantes e todo o setor da Horeca vão encerrar às 23h.

"Olhem pelos vossos"

"Olhem pelos vossos familiares e próximos. Tomem todas as precauções, façam um teste rápido antes das visitas, mas tenham em conta que a vacinação é a melhor solução", para combater a pandemia, apelou o primeiro-ministro. Bettel informou ainda que o horário de abertura dos centros de vacinação será alargado.

Na conferência de imprensa desta quarta-feira, Lenert e Bettel reiteraram os apelos à contenção nesta época festiva devido ao elevado nível de contágio da variante Omicron, que será "em breve" dominante no Luxemburgo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.