Para o presidente do Conselho Consultivo dos Direitos do Homem, o CovidCheck obrigatório que entra em vigor no dia 15 é uma forma de obrigação vacinal. Para Gilbert Pregno, há que avaliar muito bem os prós e contras da vacinação obrigatória generalizada.

Luxemburgo 3 min.

Nova lei covid

CovidCheck. "Com o 2G e 3G já entrámos na lógica da vacina obrigatória"

Paula SANTOS FERREIRA Para o presidente do Conselho Consultivo dos Direitos do Homem, o CovidCheck obrigatório que entra em vigor no dia 15 é uma forma de obrigação vacinal. Para Gilbert Pregno, há que avaliar muito bem os prós e contras da vacinação obrigatória generalizada.

No caso de uma pandemia e em prol da saúde coletiva pode limitar-de a liberdade individual? A vacinação obrigatória pode ser imposta a quem não se quer vacinar, se esta for a melhor arma para combater a covid-19? Pode sim, admite ao Contacto Gilbert Pregno, presidente do Conselho Consultivo dos Direitos do Homem no Luxemburgo (CCDH).

Contudo, para se chegar a tal decisão, tem de existir um “debate público alargado a todos os atores importantes” e se o Governo e o Parlamento avançarem para uma lei de vacinação obrigatória, esta deve estar “bem fundamentada cientificamente”, pede o presidente do CCDH, salientando que tal não tem acontecido muito na adoção de várias medidas de combate à pandemia pelo Governo.



No dia 15 de janeiro entra em vigor o polémico CovidCheck obrigatório no trabalho, no setor da Horeca e em muitas outras atividades. No meio profissional, vai ser imposto o regime 3G (vacinados, recuperados ou com teste PCR ou certificado negativo) e no setor da restauração já foi adotado o regime 2G (vacinado ou recuperado) e com autoteste à entrada, ou o regime 2G+ (vacinados ou recuperados e com dose de reforço), que estão isentos de autoteste.

“Com o regime 3G e 2G já entrámos na lógica da vacina obrigatória”, vinca Gilbert Pregno justificando que o CovidCheck impõe “limitações que têm muitas consequências e limita a liberdade individual dos cidadãos que não estão vacinados ou não têm a vacinação completa”.

O último recurso

A vacinação obrigatória generalizada trará ainda mais implicações negativas, considera este responsável dos Direitos Humanos no Luxemburgo. O país está agora a iniciar o debate público sobre esta possibilidade que será seguido atentamente pelo CCDH, que também já começou a trabalhar nesta questão.

“É necessário pesar todos os prós e contras desta decisão, avaliar os dois pesos da balança, de um lado as liberdades individuais e do outro a saúde e bem-estar coletivas”, antes de se avançar para uma legislação, afirma. E terá de ser "o último recurso", acrescenta Gilbert Pregno. Porque uma obrigação vacinal irá ter “implicações psicológicas para quem tem dúvidas ou receia vacinar-se contra a covid”, sublinha.

Não vacinados correm mais riscos

Contudo, ainda se vive em pandemia e a variante Omicron, “muito contagiosa” acelera as infeções no país. “Ainda há muitas pessoas que não estão vacinadas que correm riscos maiores”, admite.

Efeito Omicron faz repensar vacinação obrigatória, diz perito austríaco Epidemiologista austríaco questiona a necessidade de se avançar já para a vacinação obrigatória e defende que a nova variante vai aumentar a imunidade coletiva. No Luxemburgo pede-se cautela com a imunidade natural.

“O CCDH é a favor da vacinação, esta é a melhor forma para sairmos do túnel da pandemia e entrar rapidamente na fase endémica, em que o vírus é menos grave na sociedade. A principal questão é saber como podemos motivar mais pessoas a se vacinar, a dar-lhes confiança na vacinação, e analisar bem o impacto que uma obrigação vacinal terá na sociedade”, argumenta.

Para os direitos humanos no Luxemburgo será preferível a adoção de uma vacinação obrigatória setorial “destinada aos lares de idosos e cuidadores da saúde e aos hospitais” do que alargá-la a toda a população.

“Nesta pandemia, muitos idosos têm estado isolados e sozinhos nos seus quartos o que psicologicamente é muito negativo”, diz Pregno que é também psicólogo. O CCDH vai estar “muito atento” à elaboração da legislação sobre a vacinação obrigatória, se ela avançar no país, promete o seu presidente.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.