CovidCheck obrigatório nas empresas não alcançou objetivos pretendidos

Susy MARTINS A medida esteve menos de um mês em vigor, e voltou a ser facultativa desde 11 de fevereiro.

O CovidCheck 3G obrigatório nas empresas desde 15 de janeiro, e que voltou a ser facultativo a partir de 11 de fevereiro não alcançou os objetivos esperados pelo Governo. A conclusão é do presidente da central sindical LCGB, Patrick Dury, à RTL.

O objetivo do Governo era aumentar a taxa de vacinação no país mas, de acordo com Patrick Dury, a medida gerou confusão e esforços para as empresas, quer humanos, quer técnicos, para um resultado que foi afinal muito pequeno.

A medida esteve menos de um mês em vigor no país, e mesmo a ministra da Saúde, Paulette Lenert, reconheceu recentemente que se chegou a um patamar no país em que quem não está vacinado não mostra vontade de o fazer, apesar das medidas restritivas.

Para o presidente da LCGB, a medida deve continuar a ser facultativa, até porque as delegações de pessoal conseguem ter maior poder de influência na decisão da empresa caso estas queiram manter o 3G obrigatório.

O sindicato vê, no entanto, com bons olhos a intenção do Executivo em tornar a vacinação obrigatória de forma setorial, uma vez que seria uma forma de ultrapassar a crise sanitária provocada pela covid-19.

Segundo a nova 'lei covid', que vigora entre 11 de fevereiro e 30 de abril, o CovidCheck 3G (vacinado, testado ou recuperado) volta a ser facultativo nas empresas privadas, mas continua, no entanto, obrigatório na função pública.

