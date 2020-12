São já 396 vítimas mortais associadas à pandemia, numa altura em que as hospitalizações continuam em alta.

Covid faz mais 4 mortos no Grão-Ducado

São já 396 vítimas mortais associadas à pandemia, numa altura em que as hospitalizações continuam em alta.

Numa altura em que o Luxemburgo continua entre os países com a maior taxa de incidência da covid-19 da Europa, outras 4 pessoas morreram entre esta segunda e terça-feira, elevando o balanço do número de mortes associados à pandemia para 396 desde meados do março.

Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde identificaram ainda 517 novos casos, através dos 12.690 testes efetuados nos 8 centros de rastreio que fazem parte do plano de testes em grande escala do Governo.

De acordo os número das autoridades de saúde, há um total de 9.246 infeções ativas no país.

Em alta na última semana, o número de pessoas hospitalizadas é de 203. Destas, 43 estão internadas em cuidados intensivos, pelo que se pressupõe que estão em estado considerado grave.

A taxa de positividade é de 4,07%. Quanto à taxa de reprodução do novo coronavírus, situa-se nos 1,03.

Com autorização para manter as portas abertas, os estabelecimentos comerciais viram-se obrigados a limitar o número de pessoas que podem estar ao mesmo tempo no interior das lojas. No plano quatro, os hospitais voltaram a virar as baterias para os doentes covid. Até 25 de janeiro restaurantes e bares vão manter as portas encerradas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.