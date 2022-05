Após a primeira consulta, é preciso esperar até mês e meio para ir à segunda marcação.

“Covid de longa duração”. 32 dias à espera da primeira consulta

Um paciente que sofre de "covid de longa duração" tem de esperar em média 32 dias para poder ter uma primeira consulta no Centro Hospitalar do Luxemburgo. Cerca de um quinto dos 630 pacientes que foram encaminhados para este programa continuam à espera da primeira consulta. Uma informação avançada pelo diretor do Rehazenter, Gaston Schütz, à rádio estatal 100,7.

O médico acrescenta que, mesmo após a primeira consulta, é preciso esperar até mês e meio para ir à segunda marcação. Nesta segunda consulta é estipulada a terapia e o tratamento para o paciente.

No entanto, Gaston Schütz sublinhou que o objetivo é diminuir o tempo de espera a curto prazo com a contratação de mais pessoal que se irá dedicar aos pacientes com covid de longa duração.

Segundo Gaston Schütz, os sintomas são sobretudo dificuldade em manter a mobilidade e em respirar, perda prolongada de olfato e gosto, fadiga crónica, dores musculares e articulares, entre outros.

A fadiga crónica tem tido um grande impacto na vida do dia-a-dia dos pacientes, refere o médico. Muitas vezes, o diagnóstico tarda já que as pessoas não aparentam nenhuma doença.

Schütz afirmou que estes são sintomas não específicos da covid-19, mas que foram certamente exacerbados pelo vírus.



